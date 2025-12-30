Οι ανακριτικές Αρχές έκριναν προφυλακιστέο τον 60χρονο γιο της Ελένης Παπαδοπούλου που κατηγορείται για τη δολοφονία της.

Όπως ανέφερε το MEGA, ο κατηγορούμενος παίρνει το δρόμο για τη φυλακή μετά από μαραθώνια απολογία που κράτησε περίπου 9 ώρες, από το πρωί της Τρίτης (30/12).

Κατά την απολογία του φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες και να επέμεινε στην αρχική του θέση, ότι ο θάνατος της δηλαδή προήλθε από ατύχημα.

Υπενθυμίζεται ότι η 87χρονη μητέρας του, είχε βρεθεί απανθρακωμένη στο σπίτι της στο Κολωνάκι στις 29ης Ιανουαρίου 2022.

Η υπόθεση της φωτιάς στο διαμέρισμα της 87χρονης αρχικά είχε θεωρηθεί ατύχημα, ωστόσο νεότερα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και οι τοξικολογικές εξετάσεις, οδήγησαν τις δικαστικές αρχές στην έκδοση εντάλματος σύλληψης την επομένη των Χριστουγέννων, σε βάρος του γιού του θύματος.

Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη του γιου

Στη δικογραφία που καλείται σήμερα να αντικρούσει ο κατηγορούμενος, περιλαμβάνονται στοιχεία που όχι μόνο αποκλείουν το ατύχημα αλλά καταδεικνύουν σχεδιασμένη εγκληματική ενέργεια για την οποία μοναδικός θεωρούμενος δράστης είναι ο 60χρονος.

Μεταξύ αυτών είναι ο εντοπισμός εύφλεκτου υλικού εντός του διαμερίσματος, το οποίο δεν είχε ίχνη παραβίασης, αλλά και στα ρούχα της γυναίκας. Κρίσιμα επίσης για την πορεία της υπόθεσης, αποδέχθηκαν τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων που κατέδειξαν ότι στο θύμα είχε χορηγηθεί μεγάλη δόση ηρεμιστικής ουσίας. «Το θύμα δεν ήταν εν ζωή όταν ξέσπασε η φωτιά στο διαμέρισμα», όπως εκτιμάται από τους ειδικούς με βάση τις μικρές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που βρέθηκε στο αίμα της γυναίκας. Όπως φαίνεται, η 87χρονη είχε ασφυκτικό θάνατο, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ηρεμιστικής ουσίας.

Η εκτίμηση των αρχών είναι ότι η φωτιά ήταν το τελικό στάδιο στην αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στον βίαιο θάνατο της γυναίκας.