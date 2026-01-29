Προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το C-130 με τις 7 σορούς - Φίλοι του ΠΑΟΚ θα τις «συνοδεύσουν» στην Τούμπα

Το στρατιωτικό αεροσκάφος C‑130 που μετέφερε τις σορούς των φιλάθλων του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 18:00.

Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες φίλοι της ομάδας, πολλοί από τους οποίους θα συνοδεύσουν με μηχανές τη νεκρική πομπή μέχρι την Τούμπα, όπου έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις μνήμης.

Όπως έχει ανακοινωθεί από τους φιλάθλους, θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, η οποία θα διέλθει μέσω της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, από το γήπεδο της Τούμπας.

Οι οργανωμένοι οπαδοί έχουν δώσει ραντεβού για να υποδεχτούν τις σορούς στη θύρα 4, έξω από την οποία άνθρωποι κάθε ηλικίας συνεχίζουν να εναποθέτουν συγκλονισμένοι λουλούδια, κασκόλ ή κεριά.

Στη συνέχεια, οι σοροί θα μεταφερθούν στις ιδιαίτερες πατρίδες και τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με το thestivalgr, στον εσωτερικό χώρο του αεροδρομίου βρίσκονται οι οικογένειες των θυμάτων, ενώ έξω από τη β’ πύλη έχουν συγκεντρωθεί οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Αντίστοιχες τελετές θα πραγματοποιηθούν και στο γήπεδο, με τον κόσμο του ΠΑΟΚ να αποτίει φόρο τιμής στους νεαρούς που χάθηκαν τόσο άδικα στο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Νωρίτερα, στο αεροδρόμιο της ρουμανικής πόλης είχε τελεστεί τρισάγιο από τον μητροπολίτη Ιωάννη του Μπανάτ για τα θύματα της τραγωδίας.