Προσωπικός αριθμός: Λήγει σήμερα η διορία έκδοσης - Θα «βγαίνει» αυτόματα

Εκπνέει σήμερα (5/11/2025) η παράταση που δόθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για εκείνους που επιθυμούν να εκδώσουν μόνοι τους τον Προσωπικό Αριθμό, που θα τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή, για όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου και, σταδιακά, και για υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα.

Στην περίπτωση που κάποιος πολίτης δεν προχωρήσει μόνος του στην έκδοση Π.Α, τότε το σύστημα θα επιλέξει τυχαία τα 2 πρώτα ψηφία (που κανονικά είναι στην επιλογή του κάθε πολίτη), όπως γίνεται και με τα υπόλοιπα ψηφία ώστε ο κάθε Αριθμός να είναι μοναδικός για κάθε έναν ξεχωριστά. Υπενθυμίζεται πως το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα.

Στην περίπτωση που κάποιος πολίτης θέλει να εκδώσει τη νέα ταυτότητα, τότε θα πρέπει να έχει εκδοθεί ο Προσωπικός Αριθμός ώστε να αναγράφεται κανονικά στο πίσω μέρος της.

Ο Προσωπικός Αριθμός είναι μόνιμος, μοναδικός και αμετάβλητος, ανεξαρτήτως αλλαγών σε ταυτότητα, τόπο διαμονής ή άλλο μητρώο.

Προσωπικός αριθμός: Tα βήματα που απαιτούνται για την έκδοση

Όποιος πολίτης διαθέτει ΑΦΜ, μπορεί εύκολα και γρήγορα να εκδώσει τον Προσωπικό Αριθμό ώστε να έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί άνετα τις συναλλαγές του με το Δημόσιο, χωρίς να χρειάζεται ο ΑΜΚΑ ή ο αριθμός ταυτότητας.

Οι ενδιαφέρονται μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα pa.gov.gr με τους κωδικούς του Taxisnet και έναν καταχωρημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), διασφαλίζοντας την ασφαλή πρόσβαση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή μέσω των κωδικών Taxisnet, οι πολίτες θα δοκιμάζουν διπλή ταυτοποίηση μέσω OTP, επιτρέποντάς τους να δουν και να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους στα κρατικά μητρώα. Αν διαπιστώσουν ανακρίβειες, μπορούν να υποβάλουν αίτημα διόρθωσης, είτε απευθείας μέσω της πλατφόρμας myInfo είτε στα αρμόδια ΚΕΠ ή άλλες υπηρεσίες. Στη συνέχεια, γίνεται αυτόματος συγχρονισμός των μητρώων και εκδίδεται ο Προσωπικός Αριθμός, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε, παραμένει σταθερός καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του πολίτη.

Επιπλέον, η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων διόρθωσης σε περίπτωση που εντοπιστούν ανακρίβειες, εξασφαλίζοντας έτσι την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των δημοσίων μητρώων. Οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν διορθώσεις τόσο μέσω της ψηφιακής εφαρμογής myInfo όσο και απευθυνόμενοι στα αρμόδια ΚΕΠ, τις δημόσιες υπηρεσίες ή τις προξενικές αρχές όταν βρίσκονται στο εξωτερικό. Η διαδικασία αυτή συμβάλλει στην αποφυγή διπλών ή λανθασμένων ταυτοποιήσεων και προάγει την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία του δημόσιου μηχανισμού διαχείρισης προσωπικών δεδομένων.

Για ορισμένες ομάδες πολιτών, προβλέπονται ειδικές διαδικασίες για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού. Για παράδειγμα, τα ανήλικα τέκνα θα αποκτούν τον αριθμό μέσω του γονέα ή του κηδεμόνα, είτε μέσω της πλατφόρμας myInfo είτε σε ΚΕΠ. Πολίτες χωρίς πρόσβαση σε Taxisnet ή κινητό τηλέφωνο, καθώς και δικαστικοί συμπαραστάτες, θα μπορούν να αποκτήσουν τον Προσωπικό Αριθμό με φυσική παρουσία σε ταχυδρομικό ή προξενικό κατάστημα, υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ταυτοποιώντας τον εαυτό τους.

