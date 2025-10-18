Προσωπικός Αριθμός: Πότε λήγει η προθεσμία έκδοσης του μέσα στο 2025

Πλησιάζει η λήξη της προθεσμίας για την έκδοση Προσωπικού Αριθμού, η οποία έχει οριστεί για τις 5 Νοεμβρίου, μετά από δίμηνη παράταση που είχε λάβει ώστε οι πολίτες να λάβουν τον μέγιστο χρόνο για να τον εκδώσουν.

Ο Προσωπικός Αριθμός μπορεί να εκδοθεί μόνο μετά από τηλεφωνικό ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα και καθίσταται υποχρεωτικός και προαπαιτούμενος για την έκδοση της νέας ταυτότητας, διαδικασία που πρέπει να αποπερατωθεί πριν το τέλος του 2025.

Τι είναι ο Προσωπικός Αριθμός και τι αλλάζει για τους πολίτες

Ο Προσωπικός Αριθμός είναι ένας μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης για κάθε πολίτη, που αντικαθιστά τους επιμέρους αριθμούς που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα στις συναλλαγές με το Δημόσιο όπως το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ και ο αριθμός ταυτότητας.

Δηλαδή μέσα από έκδοση ενός μόνο αριθμού οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου και, σταδιακά, σε υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα. Θα αποτελείται από 12 ψηφία: 3 αλφαριθμητικά στοιχεία (εκ των οποίων τα 2 τα επιλέγει ο πολίτης), τον ΑΦΜ του πολίτη και το τρίτο αλφαριθμητικό στοιχείο προκύπτει αυτόματα (ως check digit).

Η απόδοση του Αριθμού θα πραγματοποιείται μέσω της νέας εφαρμογής myInfo του gov.gr., στην οποία ο πολίτης θα συμμετέχει στη διαμόρφωση του αριθμού και θα μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διορθώσει προσωπικά του στοιχεία.

Ο Προσωπικός Αριθμός θα είναι ορατός στο πίσω μέρος της νέας ταυτότητας αλλά και στην ψηφιακή ταυτότητα στο gov.gr wallet.

Σημειώνεται ότι οι παλαιές «μπλε» ταυτότητες θα καταργηθούν σταδιακά, σύμφωνα και με ευρωπαϊκή οδηγία ενώ η νέα ταυτότητα είναι υποχρεωτική και συνδυάζεται με την απονομή του Προσωπικού Αριθμού.