Προσωρινό λουκέτο σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί στον Κεραμεικό - Κατηγορείται για φοροδιαφυγή

Μία ακόμα περίπτωση φοροδιαφυγής εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αυτή τη φορά σε μεγάλο και γνωστό νυχτερινό κέντρο στην περιοχή του Κεραμεικού, αναφέρει η ΕΡΤ.

Τι προκύπτει από τον έλεγχο των Αρχών

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο πλαίσιο της δράσης «Πυρετός το Σαββατόβραδο», οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι τα POS του καταστήματος δεν ήταν διασυνδεδεμένα με τις ταμειακές μηχανές, ενώ μέσα σε χρονικό διάστημα 20 λεπτών -κατά το οποίο παρέμειναν στον χώρο- δεν είχαν εκδοθεί εισιτήρια εισόδου για 35 πελάτες.

Στην επιχείρηση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ ενώ σφραγίστηκε για 48 ώρες. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος των βιβλίων της σε βάθος χρόνου, ώστε να αξιολογηθεί η συνολική φορολογική της συμπεριφορά.