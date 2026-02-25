«Προσπάθησαν να μου βάλουν ταμπέλα - Ήταν σκηνή αγριότητας»: Η μαρτυρία του πρύτανη της ΑΣΟΕΕ στη δίκη

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως από την επίθεση που δέχτηκε στο γραφείο του στις 29 Οκτωβρίου 2020 στην ΑΣΟΕΕ ο πρώην πρύτανης, Δημήτρης Μπουραντώνης, όπως την περιέγραψε ο ίδιος ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

«Το πανεπιστήμιο λειτουργούσε κανονικά. Βρισκόμουν στο γραφείο μου στον πρώτο όροφο και είχα συνάντηση με τον κ. Δράκο για θέματα προϋπολογισμού», κατέθεσε, διευκρινίζοντας ότι λόγω διοικητικών υποχρεώσεων δεν δίδασκε εκείνη την περίοδο.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, η εισβολή έγινε αιφνιδιαστικά: «Ξαφνικά άνοιξε η πόρτα. Μπήκε μια ομάδα ανθρώπων. Υπολογίζω 8-9 άτομα, ενώ πιθανόν υπήρχαν κι άλλοι απ’ έξω. Οι περισσότεροι φορούσαν κουκούλες ή είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους», είπε.

Στη συνέχεια περιέγραψε πώς άρχισαν οι καταστροφές: «Έσπαγαν βιτρίνες, αντικείμενα και ό,τι υπήρχε στον χώρο. Θυμάμαι μια ψηλή κοπέλα με καστανά μαλλιά. Μου έκανε εντύπωση το μένος με το οποίο έσπαγε πράγματα».

Η επίθεση, σύμφωνα με την κατάθεσή του, στράφηκε γρήγορα και εναντίον του ίδιου. «Τρεις άνδρες με έπιασαν από πίσω, με ακινητοποίησαν και μου είπαν “μην κουνηθείς, θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα”», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Προσπάθησαν να μου βάλουν μια ταμπέλα που έλεγε κάτι για καταλήψεις. Αντιστάθηκα όσο μπορούσα, αλλά μου είχαν τα χέρια πίσω και με έπιασαν από τον λαιμό. Μου την έβαλαν με τη βία».

Την ίδια στιγμή, ο ίδιος κατέθεσε πως άλλοι συνέχιζαν να προκαλούν ζημιές: «Έσπασαν βιβλιοθήκες, γυάλινες προθήκες, αντικείμενα του πανεπιστημίου και τον εκτυπωτή. Κάποιοι πήραν πυροσβεστήρες και έριχναν μέσα. Η αίθουσα έγινε αποπνικτική».

Ο κ. Μπουραντώνης περιέγραψε την κατάσταση που βίωνε: «Δεν μπορούσα να φύγω από το γραφείο. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω από την ατμόσφαιρα. Ήμουν σε σύγχυση και δεχόμουν επίθεση». Μετά την τοποθέτηση της ταμπέλας, όπως είπε, ένα από τα άτομα τον φωτογράφισε. «Το περιστατικό κράτησε περίπου 6-7 λεπτά. Ήταν μια σκηνή αγριότητας που δεν θέλω να θυμάμαι».

«Η αίθουσα ήταν σαν βομβαρδισμένη. Ρώτησα πρώτα αν η γραμματέας είναι καλά και μετά αν ο κ. Δράκος είναι καλά», ανέφερε ίδιος για τη στιγμή που αποχώρησαν οι δράστες.

Στο εδώλιο κάθισαν δύο από τους τρεις κατηγορουμένους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αρπαγή από κοινού με βία και απειλή παράνομης κατακράτησης, παράνομη βία, διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί στις 23 Μαρτίου 2026.