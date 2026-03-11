«Το πρόστιμό σας παραμένει ανεξόφλητο»: Απατηλό μήνυμα δήθεν από την Τροχαία σε εκατοντάδες πολίτες

Το τελευταίο διάστημα, με βάση κυβερνητική ανακοίνωση, παρατηρούνται αναφορές για κυβερνοαπάτες, μέσω της αποστολής απατηλών μηνυμάτων τύπου phishing σε πολίτες, δήθεν από την Τροχαία.

Ειδικότερα, αποστέλλονται ψευδή μηνύματα SMS τα οποία ενημερώνουν δήθεν για ανεξόφλητο πρόστιμο τροχαίας παράβασης και καλούν τους πολίτες να επισκεφθούν συγκεκριμένο σύνδεσμο (link) για να ελέγξουν λεπτομέρειες ή να προχωρήσουν σε πληρωμή.

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα επιχειρούν να μιμηθούν ή να υποδυθούν δημόσιες υπηρεσίες ή κρατικούς φορείς, χρησιμοποιώντας παραπλανητικές διατυπώσεις και μη επίσημες διαδικτυακές διευθύνσεις, με στόχο την εξαπάτηση των πολιτών και την υποκλοπή προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων.

Το απατηλό SMS από την «Τροχαία»

Στο πρόσφατο μήνυμα που έχει σταλεί αναγράφεται: «Ειδοποίηση τροχαίας παράβασης. Το πρόστιμο τροχαίας που αφορά το όχημά σας παραμένει ανεξόφλητο για περισσότερο από 10 ημέρες.

Για την αποφυγή πρόσθετων χρεώσεων ή πιθανής δικαστικής διαδικασίας, παρακαλούμε τακτοποιήστε την πληρωμή το συντομότερο δυνατόν.

Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες και να ολοκληρώσετε την πληρωμή μέσω του παρακάτω συνδέσμου (εδώ συνάπτεται ο επικίνδυνος σύνδεσμος)».

Οι πολίτες σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πατήσουν τον συγκεκριμένο σύνδεσμο και δεν πρέπει να απαντήσουν στο μήνυμα. Επισημαίνεται ότι δημόσιοι φορείς δεν αποστέλλουν μηνύματα SMS που ζητούν από τους πολίτες να πατήσουν σε σύνδεσμο για άμεση πληρωμή προστίμων ή για εισαγωγή προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων.