Πρωτοδικείο Αθηνών: Η απάντηση για την ένοπλη επίθεση του 89χρονου και την ελλιπή φύλαξη

Με ανακοίνωσή της η Διοίκηση του Πρωτοδικείου Αθηνών απαντά σχετικά με τις συνθήκες φύλαξης μετά την ένοπλη επίθεση του 89χρονου την Τρίτη (28/4) κατά την οποία τραυματίστηκαν τέσσερις δικαστικοί υπάλληλοι στον χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου επί της οδού Λουκάρεως.

Σύμφωνα με το προϊστάμενο, εφέτη Χριστόφορο Λινό, η μεταστεγάση μεγάλου μέρους του Πολιτικού Τμήματος στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις από τον Σεπτέμβριο του 2024 οδήγησε σε «πολλαπλασιασμό του αριθμού των Δικαστών, Δικηγορών, Δικαστικών Υπαλλήλων και πολιτών που προσέρχονται εκεί καθημερινά», γεγονός που προκάλεσε την «κατακόρυφη αύξηση των απαιτήσεων ασφάλειας του χώρου».

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται όπως αναφέρει το dikastiko.gr ότι η Διοίκηση του Πρωτοδικείου υπογραμμίζει ότι είχε εγκαίρως διαγνώσει τους κινδύνους, καθώς «ήδη από τις 24.10.2024 είχε αρμοδίως ζητήσει εγγράφως την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στον ανωτέρω χώρο και μάλιστα την ενεργοποίηση των ευρισκόμενων στις οδούς Δέγλερη και Λουκάρεως –και από ετών εγκαταλελειμμένων– φυλακίων».

Στο πλαίσιο αυτό, είχε ζητηθεί η τοποθέτηση συσκευών ελέγχου X-Ray και η λήψη πρόσθετων προστατευτικών μέτρων, ωστόσο οι προτάσεις αυτές δεν υλοποιήθηκαν άμεσα.

Εξαιρετικά σοβαρά είναι τα στοιχεία που παραθέτει το Πρωτοδικείο για την υποστελέχωση της αστυνομικής φύλαξης στο κτίριο, αναφέροντας ότι, ενώ αρχικά ζητήθηκε η παρουσία έστω πεζής αστυνομικής δύναμης για την «ελάχιστη απαιτούμενη επιτήρηση», η ανταπόκριση ήταν περιορισμένη.

Όπως επισημαίνεται στο Δελτίο Τύπου, «διατέθηκαν δύο Αστυνομικοί και συγκεκριμένα ένας Αστυνομικός της Ελληνικής Αστυνομίας και ένας Δικαστικός Αστυνομικός, οι οποίοι όμως αργότερα περιορίστηκαν σε έναν».

Η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά από τον Οκτώβριο του 2025, οπότε και «αποσύρθηκαν αμφότεροι από τις Υπηρεσίες τους», αφήνοντας έκτοτε τον χώρο χωρίς καμία αστυνομική παρουσία μέχρι την ημέρα της αιματηρής επίθεσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η απάντηση του Πρωτοδικείου Αθηνών

