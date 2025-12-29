Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο «βλέπει» ο Μαρουσάκης - Η πρόγνωση για χιόνια

Η χώρα έχει πλέον εισέλθει σε ένα καθαρά χειμωνιάτικο μοτίβο, με την εβδομάδα να ξεκινά κάτω από ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και την προοπτική χιονοπτώσεων ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, δεν αποκλείεται μέσα στα επόμενα 24ωρα να δούμε νιφάδες και στην Αττική.

Το ψύχος είναι ήδη αισθητό: το Νευροκόπι βρέθηκε στους –7 βαθμούς, ενώ η Λάρισα «άγγιξε» το μηδέν, με πολλές περιοχές να αντιμετωπίζουν συνθήκες παγετού.

Παρά την ηλιοφάνεια που θα επικρατήσει σήμερα, λίγες νεφώσεις θα εμφανιστούν στο Αιγαίο και την Κρήτη, χωρίς όμως φαινόμενα.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μεγάλο ημερήσιο εύρος, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει από τους 4 στους 14 βαθμούς, αλλά το κρύο θα παραμείνει έντονο, ειδικά όσο πλησιάζουμε στην αλλαγή του χρόνου.

Για την Αττική, οι εκτιμήσεις δείχνουν πιθανότητα για χιονοπτώσεις στα υπερβόρεια του νομού, χωρίς όμως να αναμένονται προβλήματα. Στα βόρεια προάστια ίσως κάνουν την εμφάνισή τους κάποιες νιφάδες, ενώ η Πάρνηθα αναμένεται να «ντυθεί» στα λευκά.

Από σήμερα, μια πολική αέρια μάζα κατεβαίνει προς τη χώρα και θα ενισχυθεί σημαντικά έως και την Πρωτοχρονιά. Στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές θα προκαλέσει βροχές και καταιγίδες, ενώ τα χιόνια θα κατέβουν σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Την Τετάρτη, το κύμα κακοκαιρίας θα μετατοπιστεί προς τα ανατολικά και νότια, δίνοντας στην Αττική αυξημένες πιθανότητες για τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια.

Όπως σημείωσε ο μετεωρολόγος του OPEN, «θα δούμε νιφάδες, όχι όμως χιονοστρώσεις».