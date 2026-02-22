Πτολεμαΐδα: Τραυματίστηκε σοβαρά 17χρονος από κροτίδα - Θα υποβληθεί σε χειρουργείο

Αρκετά σοβαρός φαίνεται πως είναι ο τραυματισμός ενός 17χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε από έκρηξη κροτίδας το απόγευμα του Σαββάτου (21/02) στην Πτολεμαΐδα. Ο ανήλικος υποβάλλεται άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, όπως ανέφερε ο διοικητής του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου, Γιάννης Κετικίδης.

Tι λένε οι γιατροί

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο νεαρός προσπάθησε να ενεργοποιήσει κροτίδα που κρατούσε στα χέρια του και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες αυτή εξερράγη αιφνίδια, προκαλώντας σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι γιατροί της Ορθοπεδικής Κλινικής προχωρούν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Ο 17χρονος υπέστη τραύματα στον αντίχειρα, τον δείκτη και το μέσο δάχτυλο, ενώ στο έκτακτο χειρουργείο που βρίσκεται σε εξέλιξη θα πραγματοποιηθεί οστεοσύνθεση των τραυματισμένων δακτύλων. Οι αρχικές πληροφορίες περί ακρωτηριασμού φαίνεται ότι διαψεύδονται, καθώς οι γιατροί εκτιμούν ότι τα δάχτυλα μπορούν να διασωθούν.

Αμέσως μετά τον τραυματισμό, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 17χρονο στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας. Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, οι γιατροί προχώρησαν σε επείγουσα εισαγωγή, δίνουν μάχη για τον έλεγχο της αιμορραγίας και την διάσωση των τραυματισμένων δαχτύλων.

