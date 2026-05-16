Πτώση 24χρονης: Για αυτοχειρία ή δυστύχημα κάνουν λόγο οι Αρχές - Η κατάθεση κλειδί του συντρόφου της

Το ενδιαφέρον τον Αρχών έχει μονοπωλήσει η υπόθεση θανάτου της 24χρονης φοιτήτριας στον Πειραιά, η οποία έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

Κλειδί στην υπόθεση είναι ο 50χρονος σύντροφος της άτυχης κοπέλας που βρισκόταν στο διαμέρισμα, κατά την πτώση της. Ο ίδιος κλήθηκε την Παρασκευή από τις Αρχές να καταθέσει, και περιέγραψε με λεπτομέρειες όλα όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ της Παρασκευής στο διαμέρισμά τους στον Πειραιά.

Οι Αρχές δεν εντόπισαν ίχνη πάλης στο διαμέρισμα, ενώ και ο ίδιος που εξετάστηκε από ιατροδικαστή δεν φαίνεται να φέρει σημάδια ή τραύματα, σύμφωνα με την Καθημερινή, και αφέθηκε ελεύθερος.

Τι είπε στην κατάθεσή του ο σύντροφος της 24χρονης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος φαίνεται πως είπε στους αστυνομικούς πως δεν είχαν προβλήματα και μάλιστα πριν από λίγες μέρες είχαν επιστρέψει από ταξίδι στη Γαλλία.

Ο άνδρας αποκάλυψε ότι την ώρα που έγινε το περιστατικό βρισκόταν στο μπάνιο. Είπε πως το βράδυ της Παρασκευής οι δυο τους έβλεπαν ταινία στο διαμέρισμά τους, όταν ξαφνικά η νεαρή φοιτήτρια παραπονέθηκε λέγοντας πως δεν αισθανόταν καλά. Ο σύντροφός της προσφέρθηκε να της φέρει κάτι από το φαρμακείο, η ίδια όμως αρνήθηκε.

Στη συνέχεια ο 50χρονος περιέγραψε πως πήγε να κάνει ένα μπάνιο και τότε ήταν που η 24χρονη ντύθηκε, πήγε στην άκρη του μπαλκονιού και βρέθηκε στο κενό από τον 7ο όροφο της πολυκατοικίας.

Ούτε από τις μαρτυρίες περιοίκων προέκυψε κάτι που θα παρέπεμπε σε αντιπαράθεση μεταξύ των δύο.

Πώς θα προχωρήσει η έρευνα

Περαιτέρω απαντήσεις αναμένεται να δώσει το κινητό τηλέφωνο της 24χρονης και οι ηλεκτρονικές συσκευές της που έχουν ήδη μεταφερθεί στα ειδικά εργαστήρια της αστυνομίας, προκειμένου να ελεγχθούν από τις αρμόδιες Αρχές.

Οι αστυνομικοί πρόκειται να ψάξουν συνομιλίες και επαφές που είχε τον τελευταίο καιρό η άτυχη φοιτήτρια, ώστε να βρουν τον ενδεχόμενο λόγο που έπεσε η 24χρονη από το μπαλκόνι.

Συνεπώς, οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν τα ενδεχόμενα της αυτοχειρίας ή του δυστυχήματος.