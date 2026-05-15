Μενού

Πειραιάς: Νεαρή έπεσε από όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη

Νεαρή κοπέλα έπεσε από μπαλκόνι εβδόμου ορόφου σε πολυκατοικία στον Πειραιά, στην περιοχή της Καλλίπολης. Οι πρώτες πληροφορίες.

Reader symbol
Newsroom
Αστυνομία
Αστυνομία | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Μια νεαρή έπεσε από όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά, στην περιοχή της Καλλίπολης, το απόγευμα της Παρασκευής (15/5) και τραυματίστηκε θανάσιμα. 

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις   18:45, όταν η νεαρή κοπέλα έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματος, καταλήγοντας στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου επί της οδού Καλλιρρόης. 

Ακόμη δεν έχουν  διευκρινιστεί τα αίτια της πτώσης, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για κοπέλα περίπου 24 με 25 ετών. 

Αμέσως μόλις έλαβε χώρα το περιστατικό, το ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και η κοπέλα διακομίστηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ