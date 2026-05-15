Μια νεαρή έπεσε από όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά, στην περιοχή της Καλλίπολης, το απόγευμα της Παρασκευής (15/5) και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 18:45, όταν η νεαρή κοπέλα έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματος, καταλήγοντας στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου επί της οδού Καλλιρρόης.

Ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της πτώσης, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για κοπέλα περίπου 24 με 25 ετών.

Αμέσως μόλις έλαβε χώρα το περιστατικό, το ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και η κοπέλα διακομίστηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.