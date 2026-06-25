Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, οι δύο διασωθέντες, επιβαίνοντες στο ελικόπτερο που προσυδατώθηκε στην τεχνητή λίμνη του Αώου στα Γρεβενά, παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και προληπτικά μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

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Το ελικόπτερο τύπου BELL ήταν μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα και κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αώου στα Γρεβενά την Πέμπτη, κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης, στη θέση «Αβγό» στα Γρεβενά.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, κατά τη διάρκεια της υδροληψίας, περί τις 13:35, το κύτος του ελικοπτέρου χτύπησε την επιφάνεια του νερού, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να πέσει στη λίμνη.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο άτομα, ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός, ο οποίος λειτουργούσε ως σύνδεσμος. Και τα δύο μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής διασώθηκαν.

Σημειώνεται ότι το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων.