Πύργος: Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων με 7 τραυματίες - Μωρό ανάμεσα τους

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Πύργου - Πατρών το πρωί του Σαββάτου, (1/11), όταν τρία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά 7 άτομα, ανάμεσά τους ένα μικρό παιδί και ένα βρέφος.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν μαζί με τους γονείς τους στο νοσοκομείο του Πύργου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, στα δύο από τα τρία εμπλεκόμενα οχήματα επέβαιναν τουρίστες από την Ιταλία, που είχαν προορισμό την Αρχαία Ολυμπία ενώ το τρίτο αυτοκίνητο, ένα τζιπ, μετέφερε την οικογένεια με τα δύο μικρά παιδιά, που υπέστησαν ευτυχώς ελαφρότερα τραύματα.
Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ η Τροχαία Πύργου διεξάγει έρευνα εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.
