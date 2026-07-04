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Πύργος: Ναυαγοσώστης και διασώστης του ΕΚΑΒ έσωσαν δύο ανήλικα παιδιά από βέβαιο πνιγμό

Από βέβαιο πνιγμό σώθηκαν δύο ανήλικα αδέλφια, μετά την άμεση έπεμβαση ναυαγοσώστη και διασώστη του ΕΚΑΒ στην παραλία της Πιάτσας, στον Πύργο.

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Από βέβαιο πνιγμό σώθηκαν δύο παιδιά στον Πύργο
Από βέβαιο πνιγμό σώθηκαν δύο παιδιά στον Πύργο | patrisnews.com
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Σοκ προκάλεσε περιστατικό που έλαβε χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής στην παραλία της Πιάτσας, στον Πύργοόταν δύο ανήλικα αδέλφια κινδύνευσαν να πνιγούν εξαιτίας των μεγάλων κυμάτων.

Όπως μεταδίδει το patrisnews.gr, o ναυαγοσώστης Γιώργος Νικολόπουλος και ο διασώστης του ΕΚΑΒ Χρήστος Κούλης, όταν κατάλαβαν ότι τα παιδιά κινδυνεύουν να πνιγούν μπήκαν στη θάλασσα της Σπιάντζας και κατάφεραν να σώσουν τα δύο ανήλικα αδέρφια, ηλικίας 13 και 15 ετών, που παρασύρθηκαν από το ρεύμα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews, το 15χρονο κορίτσι άρχισε να καλεί σε βοήθεια, καθώς δυσκολευόταν να παραμείνει στην επιφάνεια λόγω της φουρτουνιασμένης θάλασσας. Ο 13χρονος αδελφός της έσπευσε να τη βοηθήσει, όμως και ο ίδιος παρασύρθηκε από τα κύματα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν και οι δύο.

Καθοριστική ήταν η επέμβαση του ναυαγοσώστη που βρισκόταν σε υπηρεσία στην παραλία, καθώς και ενός διασώστη του ΕΚΑΒ, ο οποίος εκείνη την ώρα έκανε το μπάνιο του εκτός υπηρεσίας. 

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