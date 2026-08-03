Πύρινη κόλαση στη Λούμπα: Μάχη των πυροσβεστών να σώσουν σπίτια - Οι φλόγες στον οικισμό

Δραματική είναι η κατάσταση στην περιοχή της Ψάθας καθώς η φωτιά έφτασε στα σπίτια ενώ συνεχή είναι τα μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών.

Το Orange Press Agency κατέγραψε απίστευτες εικόνες στον οικισμό Λούμπα με τις φλόγες να φτάνουν στα σπίτια και τους πυροσβέστες να δίνουν υπεράνθρωπη μάχες για να τα σώσουν.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο: