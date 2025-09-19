«Πύρινη κόλαση» στο Μενίδι από τη φωτιά: Καταστράφηκαν εργοστάσιο, επιχείρηση

Σε τρεις, συνολικά, επιχειρήσεις έχει επεκταθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο ξυλείας στο Μενίδι το απόγευμα της Παρασκευής (19/9), με τις επίγειες δυνάμεις να συνεχίζουν την επιχείρησή τους χωρίς τη συμβολή των εναέριων δυνάμεων.

Η φωτιά, αρχικά, ξέσπασε σε εργοστάσιο ξυλείας, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε σε επιχείρηση υποδημάτων, όπου η καύσιμη ύλη, δηλαδή τα πλαστικά και τα παπούτσια, οδήγησαν στο να υποστεί ζημιές.

Την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό, καίγεται και τρίτη επιχείρηση και πιο συγκεκριμένα αποθήκη στην ευρύτερη περιοχή, με τις επίγειες δυνάμεις να επιχειρούν με αμείωτη ένταση, για να την περιορίσουν.

Φωτιά στο Μενίδι: Ήχησε το 112

Στο σημείο, Τατοΐου και Κηφισίας, έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με 30 πυροσβέστες και 12 οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεσή της, στην οποία συνέδραμε κι ένα ελικόπτερο. Γρήγορα, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και 44 πυροσβέστες με 20 οχήματα συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες, ενώ από αέρος συμμετείχαν στην κατάσβεση τρία ελικόπτερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ την περιοχή έχει καλύψει πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού.

Στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής ήχησε μήνυμα του 112, με την οδηγία να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, ώστε να προστατευτούν από τους τοξικούς καπνούς.

Παράλληλα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Τατοΐου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκελείας, ενώ οι αρχές καλούν τους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις για την αποφυγή καθυστερήσεων και επικίνδυνων καταστάσεων.

Φωτιά στο Μενίδι: Οδηγίες για τους καπνούς

Η φωτιά έχει επεκταθεί σε όλο τον περιβάλλοντα χώρο της επιχείρησης που καίγεται απ΄ άκρη σε άκρη, αλλά και στο κτήριο, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Μπεχράκης, καθηγητής Πνευμονολογίας, έδωσε συμβουλές για το τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι

«Δεν γνωρίζουμε ακριβώς ούτε τη σύσταση της ρύπανσης αυτής που έχει παραχθεί, ούτε και την πυκνότητα των ρύπων. Υποθέτω με τα δημοσιογραφικά αυτά στοιχεία που μου δόθηκαν τώρα μόλις, ότι πρόκειται για μια σωματιδιακή ρύπανση, η οποία έχει προκληθεί από καύση ξύλου κατά κύριο λόγο. Ο πάσχων από αναπνευστικά προβλήματα καλό είναι να αποφύγει να το εισπνεύσει όσο μπορεί αυτό, να μην κουραστεί, να μην κάνει εργώδη πράγματα στην περιοχή που εκτίθεται και υπάρχει ο ρύπος αυτός.

Δεν θα έλεγα ότι πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία, να προστατευθούν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι και να προστατευτούν και τα παιδιά από το να τρέξουν να παίξουν κάτω από αυτές τις συνθήκες, γιατί έτσι εισπνέουν μεγαλύτερη συγκέντρωση, μεγαλύτερη ποσότητα από αυτά τα σωματίδια και τα σωματίδια αυτά έχουν μεγαλύτερη διεισδυτικότητα».