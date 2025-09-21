Πυρκαγιά τώρα στο Μυρτόφυτο Παγγαίου Καβάλας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι, σε δασική έκταση στην περιοχή Μυρτόφυτο του Δήμου Παγγαίου στην Καβάλα, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 14 οχήματα, καθώς και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από τη 2η και την 21η ΕΜΟΔΕ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μυρτόφυτο Παγγαίου Καβάλας. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025

Από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

