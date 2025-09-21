Πυρκαγιά τώρα στο Μυρτόφυτο Παγγαίου Καβάλας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι, σε δασική έκταση στην περιοχή Μυρτόφυτο του Δήμου Παγγαίου στην Καβάλα, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 14 οχήματα, καθώς και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από τη 2η και την 21η ΕΜΟΔΕ.
Από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.
