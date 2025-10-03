Πυροβολισμοί με έναν τραυματία στην Ομόνοια: Αναζητούνται οι δράστες

Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνοια. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά ένας άνδρας τραυματίστηκε από πυροβολισμούς.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες δύο άτομα άνοιξαν πυρ εναντίον του και τον τραυμάτισαν ελαφρά. Το θύμα, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι Αρχές αναζητούν τους φερόμενους ως δράστες.
Τόσο το θύμα όσο και τουλάχιστον ο ένας από τους δράστες φέρεται να είναι αλλοδαποί.
