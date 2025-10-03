Μενού

Πυροβολισμοί με έναν τραυματία στην Ομόνοια: Αναζητούνται οι δράστες

Πυροβολισμοί στην Ομόνοια με έναν ελαφρά τραυματία που νοσηλεύεται.

Περιπολικό. | Eurokinissi/ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνοια. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά ένας άνδρας τραυματίστηκε από πυροβολισμούς.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες δύο άτομα άνοιξαν πυρ εναντίον του και τον τραυμάτισαν ελαφρά. Το θύμα, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι Αρχές αναζητούν τους φερόμενους ως δράστες.

Τόσο το θύμα όσο και τουλάχιστον ο ένας από τους δράστες φέρεται να είναι αλλοδαποί.

 

