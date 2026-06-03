Πυροβολισμοί με τραυματία στην Τούμπα: «Μπουλούκι» 10 ατόμων μαζεύτηκε για ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Καταγγελία για επεισόδιο με τραυματισμό που προκάλεσαν πυροβολισμοί στον αέρα στην περιοχή της Τούμπας, που φέρεται να συνδέεται με οικονομικές διαφορές, εξετάζουν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία 58χρονου στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τούμπα: Για «διαφορές» οι πυροβολισμοί

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος, χθες το βράδυ βρισκόταν στην περιοχή της Τούμπας μαζί με τους δύο γαμπρούς του, όταν συναντήθηκαν με άνδρα με τον οποίο φέρονται να είχαν οικονομικές διαφορές.

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Κατά την ίδια καταγγελία, στο σημείο έφτασαν ακόμη περίπου δέκα άτομα που συνόδευαν τον συγκεκριμένο άνδρα και ακολούθησε έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο πλευρών.

Η ένταση κλιμακώθηκε και εξελίχθηκε σε συμπλοκή, ενώ ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να επιτέθηκε σε έναν από τους γαμπρούς του 58χρονου πυροβολώντας μία φορά στον αέρα.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.