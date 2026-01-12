Πυροβολισμοί σε ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο: Γνώριμος στις αρχές για οπαδικά επεισόδια ο ιδιοκτήτης

Σοκάρει περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου χθες ξημερώματα Δευτέρας 12 Ιανουαρίου έξω από ψητοπωλείο και οδήγησε στον τραυματισμό τριών ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους δύο που τραυματίστηκαν ήταν ο 39χρονος ιδιοκτήτης, ο οποίος είναι γνώριμος στις αρχές, με παρελθόν σε επιθέσεις με οπαδικά κίνητρα και τραυματισμούς αστυνομικών σε επεισόδια στο περιθώριο διαδηλώσεων.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, ο 39χρονος ιδιοκτήτης που τραυματίστηκε στο πόδι, φέρεται να είναι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης στο Μπραχάμι, σκληρός χούλιγκαν μεγάλης αθηναϊκής ομάδας.

Γνωστός με το ψευδώνυμο «θείος» ή «boss», Ο 39χρονος είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιούνιο για βαριά αδικήματα και ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η εγκληματική οργάνωση, της οποίας φέρεται να ηγείται ο ίδιος, κατηγορείται για πολλές επιθέσεις με οπαδικά κίνητρα, ξυλοδαρμούς, συμμετοχή σε επεισόδια σε βάρος αστυνομικών, όπως αυτά που είχαν γίνει στο Σύνταγμα κατά τις συγκεντρώσεις για την επέτειο του δυστυχήματος των Τεμπών.

Η στιγμή των πυροβολισμών

To περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα, όπου ένα πολυτελές SUV σταμάτησε έξω από το κατάστημά του 39χρονου στο Μπραχάμι, με ένα από τα τέσσερα άτομα που βρίσκονταν στο αυτοκίνητο να αποβιβάζεται και να καλεί τον ιδιοκτήτη.

Μόλις ο ιδιοκτήτης βγήκε έξω δέχθηκε πυροβολισμούς στο πόδι, ενώ την ίδια μοίρα είχε και ο 70χρονος πατέρας του όταν βγήκε και εκείνος από το κατάστημα.

Ο δράστης των πυροβολισμών μπήκε στο κατάστημα χτύπησε ένα άτομο που βρισκόταν μέσα και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο και διέφυγε.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ΙΧ σε ιδιωτικό νοσοκομείο ενώ αργότερα αποκαλύφθηκε πως στο παρελθόν ο 39χρονος είχε δεχθεί ξανά επιθέσεις τόσο στο κατάστημά του όσο και έξω από το σπίτι του.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν 4 κάλυκες των 9 χιλιοστών. Την έρευνα της υπόθεσης έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής βίας.

Οι αστυνομικοί αναζητούν οπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής ενώ θεωρούν ως επικρατέστερο το σενάριο οι δράστες να είχαν οπαδικά κίνητρα, χωρίς να αποκλείουν και άλλα ενδεχόμενα.