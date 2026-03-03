Πυροβολισμοί στα Γλυκά Νερά: Άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά αυτοκινήτου

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε στα Γλυκά Νερά.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, τρία άτομα πεζά φέρεται να άνοιξαν πυρ εναντίον διερχόμενου αυτοκινήτου στη λεωφόρο Μαραθώνος.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, όπου συνέλεξαν τουλάχιστον 7 κάλυκες και ένα φυσίγγι 9 χιλιοστών.

Οι δράστες αναζητούνται

.