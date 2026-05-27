Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε στα Πατήσια το απόγευμα της Τετάρτης (27/05) σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα επί της οδού Πατησίων 274.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται την αστυνομία, στην οδό Πατησίων άγνωστος μπήκε σε κατάστημα όπου πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη.

Ειδικότερα περίπου στις 18:30 το απόγευμα, ένας άνδρας εισέβαλε μέσα στο κατάστημα και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη (πακιστανικής καταγωγής) και στα δύο πόδια. Στη συνέχεια ο δράστης μπήκε σε ένα SUV όχημα μάρκας BMW όπου τον περίμεναν τρεις συνεργοί του, αλβανικής καταγωγής, και διέφυγαν.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία το όχημα των δραστών εντοπίστηκε στη λεωφόρο Κηφισού και μετά από καταδίωξη ακινητοποιήθηκε στο ύψος της οδού Τσούντα, στο ρεύμα προς Λαμία.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις από τους τέσσερεις επιβαίνοντες ενώ αναζητείται ο τέταρτος, που κατάφερε να διαφύγει.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Το όχημα των δραστών

Σε βίντεο του Orange Press Agency, διακρίνεται το όχημα των δραστών ακινητοποιημένο μετά την καταδίωξη.

