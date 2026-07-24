Πυροβολισμοί στη Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ένας 35χρονος άνδρας

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα πληροφορίες του thestival.gr, λίγο μετά τις 20:00 ένας 35χρονος άνδρας κάλεσε το κέντρο της Άμεσης Δράσης και είπε πως δέχτηκε πυροβολισμό από έναν άνδρα στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Το θύμα μετά το περιστατικό πήγε στα ΚΤΕΛ «Μακεδονία« και κάλεσε από εκεί την Ελληνική Αστυνομία για να καταγγείλει το περιστατικό. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας που βρήκαν χτυπημένο τον 35χρονο άνδρα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με τραύμα από σφαίρα στην κοιλιακή χώρα. Ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι αρχές αναζητούν τον δράστη ενώ την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης.