Πυροβολισμοί στην Ηλιούπολη: Βρέθηκαν κάλυκες και βολίδα σε είσοδο πολυκατοικίας

Άγρυπνη νύχτα για τους ενοίκους γειτονιάς στην Ηλιούπολη, καθώς τα ξημερώματα της σημερινής (25/9), στην οδό Χαλκοκονδύλη 10, ακούστηκαν πυροβολισμοί προς την είσοδο διώροφης πολυκατοικίας.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για το περιστατικό φέρονται υπεύθυνοι ένας ή δύο αναβάτες μηχανής. Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ εντοπίστηκαν τρεις τρύπες στο κτίριο, δύο κάλυκες, μία βολίδα και ένα φυσίγγιο.
- Γιατί ο Παύλος Μπακογιάννης ήταν χωρίς φρουρό την ημέρα που εκτελέστηκε από τη 17Ν
- Λατινοπούλου για Τέμπη: «Θέλω να κάνει κόμμα η Καρυστιανού» - «Με θλίβει η εικόνα στο Σύνταγμα»
- Πατήσια: Τρόμος για οδηγό λεωφορείου - Μεθυσμένος επιβάτης του έσπασε τη γνάθο
- Τα μηνύματα πίσω από το «C'est la vie» του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.