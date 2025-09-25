Πυροβολισμοί στην Ηλιούπολη: Βρέθηκαν κάλυκες και βολίδα σε είσοδο πολυκατοικίας

Άγρυπνη νύχτα για τους ενοίκους γειτονιάς στην Ηλιούπολη, καθώς τα ξημερώματα της σημερινής (25/9), στην οδό Χαλκοκονδύλη 10, ακούστηκαν πυροβολισμοί προς την είσοδο διώροφης πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για το περιστατικό φέρονται υπεύθυνοι ένας ή δύο αναβάτες μηχανής. Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ εντοπίστηκαν τρεις τρύπες στο κτίριο, δύο κάλυκες, μία βολίδα και ένα φυσίγγιο.