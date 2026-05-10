Πυροβολισμοί στου Γκύζη: Επεισόδιο ανάμεσα σε δύο οδηγούς μηχανής - Ο ένας στο νοσοκομείο

Άγριο περιστατικό με πυροβολισμούς καταγράφηκε σήμερα στου Γκύζη (10/5) με αποτέλεσμα ένας 34χρονος να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Όλα ξεκίνησαν, όταν 34χρονος οδηγός μηχανής, δέχθηκε πυρά από έτερο μοτοσικλετιστή, στην οδό Αμφείας, στα σύνορα Πολυγώνου και Γκύζη, ύστερα από φραστικό επεισόδιο, όπως επισημαίνει το Orange Press Agency.

Το θύμα είχε στη μηχανή και μια κοπέλα, η οποία δεν τραυματίστηκε από τα πυρά, ωστόσο εκείνος διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό. Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος και οι αναζητήσεις συνεχίζονται. Το περιστατικό έγινε γύρω στις οκτώ το πρωί της Κυριακής.