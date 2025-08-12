Πυροσβέστες: «Η πιο δύσκολη ημέρα της φετινής αντιπυρικής περιόδου»

Μάχη με πολλαπλά πύρινα μέτωπα κυρίως στη δυτική Ελλάδα αλλά και στη Χίο δίνουν όλη μέρα σήμερα οι πυροσβέστες που σε αρκετές περιπτώσεις καλούνται να δώσουν άνισες μάχες με τις δασικές πυρκαγιές.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι πως σύμφωνα με συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των πυροσβεστών είναι η πιο δύσκολη ημέρα της φετινής αντιπυρικής περιόδου λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού πυρκαγιών!

Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον πέντε μέτωπα χαρακτηρίζονται πολύ δύσκολα ως προς την αντιμετώπιση τους καθώς οι φωτιές έχουν διαμορφώσει τις δικές τους «συνθήκες» που περιλαμβάνουν δυνατό αέρα και οι οποίες τις «συντηρούν»!

Όπως λένε οι πυροσβέστες ευελπιστούν κατά τη διάρκεια της νύχτας να κοπάσουν λίγο οι άνεμοι προκειμένου να καταφέρουν οι ισχυρές επίγειες δυνάμεις να τις περιορίσουν και έτσι όταν με το πρώτο φως της ημέρας σηκωθούν ξανά τα εναέρια μέσα να περιορίσουν τα μέτωπα.

Προβλέπονται ακόμη πιο δύσκολες μέρες

Δραματική εικόνα από την κατάσταση των πυρκαγιών σε όλη την Ελλάδα, με εκκενώσεις οικισμών μεταφορά περιστατικών σε νοσοκομεία, κλείσιμο Κέντρων Υγείας και ανεξέλεγκτα μέτωπα, έδωσε πριν από λίγο σε έκτακτη ενημέρωση ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης, υπογραμμίζοντας ότι οι επόμενες μέρες θα είναι ακόμα πιο δύσκολες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών.

Όπως είπε ο κ. Βαρθακογιάννης, μέσα στο τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 152 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές.

Σήμερα, στα μέτωπα των πυρκαγιών, έχουν διατεθεί και συνεχίζουν να επιχειρούν 4.850 πυροσβέστες, ενώ μέχρι το τελευταίο φως διατέθηκαν 62 εναέρια μέσα, καθώς και όλες οι δυνάμεις των υπόλοιπων φορέων πολιτικής προστασίας της χώρας.

Έχουν εκδοθεί 34 μηνύματα από το 112, για την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, 'Αρτα Πρέβεζα, Βόνιτσα, Αιτωλικό, Θεσσαλονίκη, Χίο και Αχαΐα, ενώ από την αστυνομία τον στρατό και το λιμενικό, έχουν απεγκλωβιστεί δεκάδες πολίτες.

Στην Αχαΐα που εντοπίζεται το μεγάλο πρόβλημα, έχουν διακομιστεί με ασθενοφόρα 10 πολίτες στο νοσοκομείο του Ρίου και σε Κέντρο Υγείας, άλλοι δύο διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Χίου και 4 στο νοσοκομείο της 'Αρτας, ενώ σε επιφυλακή είναι το ΕΚΑΒ σε Χίο, Πρέβεζα, Αχαΐα και όπου είναι σε εξέλιξη πυρκαγιές.

Τέλος, ο εκπρόσωπος του ΠΣ έκανε έκκληση προς όλους τους πολίτες να συνεργαστούν και να είναι πολύ προσεκτικοί τις επόμενες μέρες, οι οποίες αναμένονται εξαιρετικά δύσκολες.