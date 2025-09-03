Έντονη καταγγελία για ρατσιστική συμπεριφορά από υπαλλήλους του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης δημοσιοποίησε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, πολίτης αφρικανικής καταγωγής επιχείρησε να αγοράσει εισιτήριο για δρομολόγιο στις 13:30.

Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, του αρνήθηκαν την έκδοση με την αιτιολογία ότι «δεν υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις»—παρά το γεγονός ότι το λεωφορείο ήταν εμφανώς άδειο.

Όταν τρεις επιβάτες αντέδρασαν, επισημαίνοντας τις κενές θέσεις, η απάντηση που φέρεται να δόθηκε από τους υπαλλήλους ήταν: «Για την ασφάλειά σας, οι αλλοδαποί ταξιδεύουν βράδυ».

Η φράση αυτή, που αποδίδεται σε εκπροσώπους του ΚΤΕΛ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και χαρακτηρίστηκε από τον κ. Ηλιόπουλο ως «ανατριχιαστική υπενθύμιση πρακτικών του αμερικανικού νότου του προηγούμενου αιώνα».

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε πως το θέμα θα τεθεί στη Βουλή, καλώντας το Υπουργείο Μεταφορών να τοποθετηθεί δημόσια και ξεκάθαρα.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αστυνομία που, αν και παρούσα στο περιστατικό, δεν προέβη σε καμία ενέργεια, αντίθετα ενίσχυσε την ρατσιστική συμπεριφορά.

Η ανάρτηση Ηλιόπουλου

«Για την ασφάλεια σας οι αλλοδαποί ταξιδεύουν βράδυ. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσαν από το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, για να δικαιολογήσουν την άρνηση έκδοσης εισιτηρίου σε έναν πολίτη αφρικανικής καταγωγής.



Αυτή η απάντηση δόθηκε σε επιβάτες που αντέδρασαν όταν ανέφεραν ότι στον δρομολόγιο υπήρχαν πολλές κενές θέσεις.



Μάλλον κάποιοι νομίζουν ότι βρίσκονται στον αμερικανικό νότο στα μέσα του προηγούμενου αιώνα.

Ευτυχώς όμως υπάρχουν ακόμα πολίτες που δεν ανέχονται τον ρατσισμό και υπήρξε η δημόσια καταγγελία του περιστατικού.



Το θέμα θα έρθει στην βουλή και το υπουργείο μεταφορών θα πρέπει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα.

Το ίδιο αφορά και την στάση της αστυνομίας που ενώ ήταν στο περιστατικό δεν έκανε καμία παρέμβαση.



Μια μικρή υπενθύμιση: το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης είναι το ίδιο που πριν λίγο καιρό είχε προσπαθήσει να διαλύσει το σωματείο εργαζομένων, απολύοντας μέλη της διοίκησης.

Ευτυχώς μετά τον αγώνα της ομοσπονδίας των εργαζομένων στις μεταφορές και από δικαστικές αποφάσεις όλοι επέστρεψαν κανονικά.



Ο ρατσισμός και τον μίσος για τα εργασιακά δικαιώματα πηγαίνουν χέρι-χέρι».