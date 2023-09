Το Reader καλωσορίζει το The Green Post-it με πολλά πράσινα χαρτάκια

Το Reader.gr ανακοινώνει με ενθουσιασμό τη συνεργασία με τη Σταυρούλα Κουλίτση (aka The Green Post-it). Το The Green Post-it, ένας από τους πιο επιδραστικούς και αναμφισβήτητα αναγνωρίσιμους λογαριασμούς στο Instagram, είναι αγαπητός για τα πράσινα χαρτάκια με τα ευφάνταστα και πάντα to the point μηνύματά του, που ταξιδεύουν με τη βοήθεια της δημιουργού, Σταυρούλας Κουλίτση, από το μπαλκόνι της μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου.



Τα μικρά πράσινα χαρτάκια, χωρούν μέσα υπαρξιακά ερωτήματα, εύλογες απορίες, χιούμορ, αξίες και αρχές, τη φιλοσοφία μιας ζωής.





Η συνεργασία μας με το The Green Post-it θα είναι ένας συνδυασμός της ανεξάντλητης ενέργειας και του αυθεντικού ταλέντου της δημιουργού, με τη δική μας ματιά στην επικαιρότητα, στη ζωή, στην καθημερινότητα.



Μαζί, σκοπεύουμε να προσφέρουμε στους αναγνώστες μια συνδυαστική οπτική σε κοινωνικά ζητήματα, σε θέματα που απασχολούν, σε θέματα που μπορεί και να απασχολήσουν, γιατί μαζί σκοπεύουμε να μοιραστούμε την αλήθεια μας και τίποτα περισσότερο. Το The Green Post-it έρχεται και «κολλά» μαζί μας σε μια συνεργασία γεμάτη εκπλήξεις.



Μείνετε συντονισμένοι, θα διαβάσετε και θα... ακούσετε πολλά!