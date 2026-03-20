«Ο Τσακ Νόρις δεν διαβάζει βιογραφίες, τις γράφει»: Η ζωή του ανθρώπου πίσω από τα memes του διαδικτύου

Πριν περάσει στο πάνθεον των memes, ο Τσακ Νόρις ήταν μια ξεχωριστή μορφή του αμερικανικού κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Βασικά, ήταν πολλά. Ηθοποιός, μάστερ των πολεμικών τεχνών, συνωμοσιολόγος σε κάποιες φάσεις και όπως δήλωνε ο ίδιος, βαθύτατα συντηρητικός. Δύσκολα θα μπορούσαμε να...συνοψίσουμε τη δράση του και την πολυποίκιλη δραστηριότητά του, αλλά θα το προσπαθήσουμε γιατί το οφείλουμε στον καλτ ήρωα των εφηβικών μας χρόνων!

Στρατός, καράτε, ηθοποιία

Ο Τσακ Νόρις δεν είχε χαρούμενα παιδικά χρόνια. Αντιμετώπισε σκληρές καταστάσεις από μικρή ηλικία. Γεννήθηκε στην Οκλαχόμα το 1940. Η μητέρα του φρόντιζε για την ανατροφή εκείνου και των αδελφών του ενώ ο πατέρας του που ήταν βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εργαζόταν ως μηχανικός και οδηγός λεωφορείου. Οι γονείς του εν τέλει χώρισαν και ο Νόρις μετακόμισε με τη μητέρα του στο Κάνσας. Από την άλλη μεριά, ο πατέρας του αντιμετώπισε προβλήματα με το αλκοόλ. Λόγω όλων αυτών των δυσκολιών, από μικρή ηλικία κλεινόταν στον εαυτό του και ήταν φοβερά ντροπαλός και αποστασιοποιημένος απ' όλους.

Στα 18 υπηρέτησε στην Αεροπορία ως αερονόμος και με την ολοκλήρωση της θητείας του υπέβαλε αίτηση για να γίνει αστυνομικός. Στο ενδιάμεσο όμως άνοιξε ένα στούντιο πολεμικών τεχνών και ξεκίνησε να συμμετέχει σε πρωταθλήματα. Παρά τις συχνές ήττες, δεν το έβαλε κάτω και έφτασε να γίνει πρωταθλητής στο καράτε. Εξαιτίας αυτής της ενασχόλησης, γνωρίστηκε με τον Μπρους Λι, με τον οποίο ανέπτυξε μια ισχυρή φιλία. Το 1972 έγινε η αρχή της καριέρας του στην ηθοποιία. Έπαιξε στην πρώτη του ταινία με τον Μπρους Λι. Με τίτλο «Way of the Dragon», προβλήθηκε στο Χονγκ Κονγκ και στις Ηνωμένες Πολιτείες κάνοντας αρκετά μεγάλη επιτυχία.

Διαβάστε ακόμη: Τσακ Νόρις: Ο «σερίφης» με τη μαύρη ζώνη χάραξε το δικό του μονοπάτι στο Χόλιγουντ

Ακολούθησαν αρκετές ταινίες δράσης και μια συνεργασία με την MGM που έληξε άδοξα. Μέχρι το 1990, ο συνολικός τζίρος των ταινιών του άγγιζε τα 500 εκατομμύρια δολάρια. Το πέρασμα στην τηλεόραση ήταν σχετικά εύκολο μετά από τόσες επιτυχίες, που βέβαια δεν είχαν καταφέρει να πείσουν τους κριτικούς για τις υποκριτικές του ικανότητες. Κατάφερε όμως να κερδίσει το προσωνύμιο «ο ξανθός Μπρους Λι».

«Ο Τσακ Νόρις δεν κάνει πους-απς, απλώς σπρώχνει τη Γη προς τα κάτω»

Όλοι έχουμε ακούσει ή διαβάσει ένα τέτοιο ανέκδοτο. Από το 2005 περίπου ξεκίνησαν να κυκλοφορούν αυτές οι φράσεις και η αλήθεια είναι πως με μια αναζήτηση, φτάνουν στο σήμερα. Δεν έχουν βέβαια την ίδια απήχηση όπως είχαν σε προηγούμενα χρόνια αλλά υποδηλώνουν πως έμμεσα ο Τσακ Νόρις πέτυχε κάτι το μοναδικό, ίσως χωρίς να το θέλει καν.

Αυτές οι φράσεις άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους από τη δεκαετία του '80. Ο Νόρις ήταν ήδη εξαιτίας των ταινιών του ο «ήρωας» που δεν σηκώνει πολλά πολλά. Θα έπρεπε όμως να έρθει το πλήρωμα του χρόνου και κυρίως το διαδίκτυο ώστε από το 2005 να γίνει η καλτ μορφή που σπρώχνει τη γη όταν κάνει πους-απς, που τον δαγκώνει κόμπρα και λίγο μετά η κόμπρα πεθαίνει ή που έχει για χαλί του μια πολική αρκούδα που κάθεται ακίνητη από φόβο. Ο ίδιος είχε δηλώσει πως απολαμβάνει αυτά τα αστεία αλλά θα ήθελε οι άνθρωποι να ενδιαφερθούν για τις δικές του αλήθειες, όπως τις αποτύπωσε στα βιβλία του.

Παρόλα αυτά, στις προσωπικές του απόψεις δεν ήταν ιδιαίτερα...αστείος. Ήταν ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της θεωρίας συνωμοσίας για το πιστοποιητικό γέννησης του Μπαράκ Ομπάμα. Θερμός πολέμιος των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων. Το πρόσωπο στη διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας όπλων Glock. Όσο κλισέ κι αν ακούγεται, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν πολλά. Αλλά για τον κόσμο του διαδικτύου, θα είναι πάντα ο αήττητος θρύλος της καλτίλας.