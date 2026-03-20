Γκαλερί Τσαγκαράκης για τους πίνακες: «Είναι προσωπική του περιουσία και συλλογή» - Τι λέει για το Ευαγγέλιο

Σε επίσημη διευκρινιστική δήλωση προχώρησε η εταιρεία «Γκαλερί Τσαγκαράκης ΕΠΕ», δίνοντας τη δική της απάντηση σχετικά με την έρευνα των αρχών που ξεκίνησε μετά από βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα. Η εταιρεία ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από την ιδιοκτησία των έργων τέχνης, ενώ αναφέρεται συγκεκριμένα στο παλαιό Ευαγγέλιο που βρέθηκε στο επίκεντρο ενδιαφέροντος.

Η επίσημη ανακοίνωση

Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία υπογραμμίζει πως τα έργα τέχνης δεν αποτελούν μέρος του εμπορικού της αποθέματος:

«Η εταιρεία Γκαλερί Τσαγκαράκης ΕΠΕ δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του. Η κατοχή των συγκεκριμένων αλλά και περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του Τσαγκαράκη.

Σχετικά με το Ευαγγέλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων».

H ανακοίνωση της «Γκαλερί Τσαγκαράκη»

Το χρονικό της υπόθεσης και οι έρευνες των Αρχών

Η κινητοποίηση των Αρχών ξεκίνησε από ένα βίντεο που είχε αναρτήσει ο ίδιος ο γνωστός γκαλερίστας, το οποίο παρουσίαζε αντικείμενα σε αποθήκη στο Ελληνικό. Παρόλο που το βίντεο αποσύρθηκε από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, η προβολή του από την εκπομπή Live News αποτέλεσε το έναυσμα για τον έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες επεκτείνονται πλέον και σε άλλους χώρους που συνδέονται με τον γκαλερίστα, προκειμένου να διαπιστωθεί η νομιμότητα της κατοχής όλων των ευρημάτων.

Το «μυστήριο» με το Ευαγγέλιο του 1745

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ένα παλαιό Ευαγγέλιο, το οποίο χρονολογείται πιθανότατα από το 1745, την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο:

Τα συγκεκριμένα κειμήλια τυπώνονταν κατόπιν παραγγελιών από μονές και εύπορους δωρητές.

Οι Αρχές εξετάζουν αν το συγκεκριμένο αντικείμενο προέρχεται από ιδιωτική συλλογή ή αν έχει αφαιρεθεί παράνομα από κάποιο μοναστήρι στο παρελθόν.

Η πλευρά Τσαγκαράκη, πάντως, δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί πλήρως, αναμένοντας την αξιολόγηση των ειδικών για την ιστορική αξία και την προέλευση του θρησκευτικού κειμηλίου.