Reuters: Το παραμελημένο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας ευθύνεται για τις πυρκαγιές

Θέμα στο Reuters έγινε η Ελλάδα και το πώς το παραμελημένο δίκτυο της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, τροφοδοτεί πυρκαγιές.

Συγκεκριμένα το άρθρο αναφέρει ότι οι Έλληνες πυροσβέστες οι οποίοι ερεύνησαν την αιτία της θανατηφόρας πυρκαγιάς κοντά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον Αύγουστο, «βρήκαν έναν γνωστό ένοχο: ένα χαλαρό καλώδιο ρεύματος, οι σπινθήρες του οποίου εκτοξεύτηκαν σε ένα χωράφι με ξερά χόρτα κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας».

Η έκθεση των ερευνητών, την οποία είδε το Reuters, ανέφερε ότι το καλώδιο κοντά στην πόλη της Κερατέας έδειχνε σημάδια οξείδωσης και ακατάλληλης συντήρησης.

Μέσα σε λίγες ώρες, η φωτιά είχε σκοτώσει ένα άτομο και είχε κάψει 4.000 στρέμματα (16 τετραγωνικά χιλιόμετρα) γης που συνορεύει με τουριστικές παραλίες νότια της πρωτεύουσας.

«Ήταν πολύ γρήγορο», είπε ο Μανώλης Παλαιολούγκας, κάτοικος της Κερατέας, δείχνοντας μια περιοχή με καμένη γη λίγο έξω από την πόλη, όπου ξεκίνησε η φωτιά.

Τα ελαττωματικά ηλεκτροφόρα καλώδια ήταν η κύρια αιτία των μεγάλων πυρκαγιών αυτό το καλοκαίρι, ξεπερνώντας τις εμπρηστικές πράξεις και την αμέλεια, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Από τις 41 μεγάλες φωτιές στην Ελλάδα που ερεύνησε η πυροσβεστική υπηρεσία, οι 15 προκλήθηκαν πιθανώς από το ηλεκτρικό δίκτυο, καταστρέφοντας 51.000 στρέμματα γης.

Αυτό είναι αύξηση σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία, και έρχεται μετά από χρόνια υποεπένδυσης στο ηλεκτρικό δίκτυο κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της Ελλάδας το 2009-2018.

Προστίθεται στους κινδύνους που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, η οποία έχει κάνει τα καλοκαίρια πιο ζεστά και ξηρά και τις πυρκαγιές πιο καταστροφικές, κοστίζοντας στο κράτος δισεκατομμύρια ευρώ.

«Για πολλά χρόνια, εγώ και άλλοι συνάδελφοι έχουμε θέσει αυτό το ζήτημα με τις φλόγες που προκαλούνται από τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας», δήλωσε ο Παλαιολόγος Παλαιολόγου, επίκουρος καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. «Δεν πρέπει να κρύβουμε το ζήτημα κάτω από το χαλί».

HENDO: Τι αναφέρει ο δημόσιος διανομέας ηλεκτρικής ενέργειας

Μια δεύτερη έκθεση της πυροσβεστικής υπηρεσίας που είδε το Reuters έδειξε ότι το 2024, εννέα μεγάλες πυρκαγιές πιθανότατα προκλήθηκαν από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης μιας που ξέσπασε βόρεια της Αθήνας και κατέκαψε 10.000 εκτάρια - μια έκταση ίση με το μέγεθος του Παρισιού.

Στην Ελλάδα, οι λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια των πυρκαγιών δεν δημοσιεύονται γενικά. Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βασίλης Βαθρακογιάννης αρνήθηκε να σχολιάσει τα στοιχεία, καθώς δεν είναι δημόσια.

Ο δημόσιος διανομέας ηλεκτρικής ενέργειας HEDNO δήλωσε ότι πραγματοποιεί τακτική συντήρηση και αύξησε τις δαπάνες συντήρησης σε 165 εκατομμύρια ευρώ το 2024 από 122 εκατομμύρια ευρώ το 2019.

Οι προσπάθειές της περιλαμβάνουν αποψίλωση δασών, κλάδεμα και επιθεωρήσεις ασφαλείας, ενώ έχει δώσει προτεραιότητα στην υπόγεια τοποθέτηση καλωδίων για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ανέφερε η HEDNO. Από το 2012, έχει κριθεί ένοχη σε μόλις τρεις υποθέσεις που σχετίζονται με πυρκαγιές, από τις περίπου 122.000 πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί, πρόσθεσε.

Φωτιές: Πού αποδίδει το πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αποδίδει το πρόβλημα στην έλλειψη επενδύσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους πριν από την άνοδό της στην εξουσία το 2019.

Αυτό «συνολικά άφησε ένα τεράστιο κενό που πρέπει να καλύψουμε τώρα», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος στο κοινοβούλιο αυτό το μήνα.

Εν τω μεταξύ, οι τοπικές αρχές χάνουν την υπομονή τους. Ο Δημήτρης Παπαχρήστου, δήμαρχος των παραθαλάσσιων πόλεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά του Αυγούστου, δήλωσε ότι θα μηνύσει την HEDNO για αμέλεια αυτό το μήνα για τουλάχιστον δύο μεγάλες πυρκαγιές που προκλήθηκαν από καλώδια αυτό το καλοκαίρι.

«Βλέπουμε την ίδια ιστορία κάθε χρόνο, σε όλη την Ελλάδα», δήλωσε ο Παπαχρήστου στο Reuters. «Έχουμε φτάσει στα όριά μας».

Η HEDNO δήλωσε ότι δεν βρήκε καμία σχέση μεταξύ της πυρκαγιάς του Αυγούστου και του ηλεκτρικού δικτύου. Διεξήγαγε συντήρηση στην Κερατέρα στις 14 Μαΐου και είχε καθαρίσει έναν κύκλο τεσσάρων μέτρων γύρω από τον στύλο, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

«Τα καλώδια πρέπει να μετακινηθούν σε περιοχές υψηλού κινδύνου»

Η πρόκληση για την ανακαίνιση του παλαιού δικτύου είναι τεράστια, καθώς μερικοί από τους 4,5 εκατομμύρια στύλους της χώρας βρίσκονται σε δασικές περιοχές που είναι πλέον επίκεντρα φωτιάς.

Σχεδόν έρημα χωριά σε αγροτικές περιοχές εξακολουθούν να εξυπηρετούνται από αμέτρητες γραμμές. Μυριάδες καλώδια διασταυρώνονται στην Κερατέα, μερικά από τα οποία κρέμονται τόσο χαμηλά που οι κάτοικοι αστειεύονται ότι τα χρησιμοποιούν ως απλώστρα.

«Για να μειωθεί ο κίνδυνος, τα καλώδια πρέπει να μετακινηθούν από περιοχές υψηλού κινδύνου, να ανανεωθούν ή να θαφτούν υπόγεια σε περιοχές όπου αυτό είναι δυνατό» είπε ο Παλαιολόγου.

Περίπου 1.800 χιλιόμετρα καλωδίων τοποθετούνται υπόγεια κάθε χρόνο. Με αυτόν τον ρυθμό, η ολοκλήρωση του έργου θα μπορούσε να διαρκέσει δεκαετίες.