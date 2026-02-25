Ρεύμα «χτύπησε» 9χρονο στο σχολείο: Τον έστειλε νοσοκομείο διακόπτης «μονωμένος» με χαρτοταινία

Οργή προκαλεί η καταγγελία πατέρα από την Αργυρούπολη, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο 9χρονος γιος του υπέστη ηλεκτροπληξία μέσα στις τουαλέτες του δημοτικού σχολείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο μαθητής επιχείρησε να ανάψει το φως, αγγίζοντας έναν βρεγμένο διακόπτη, ο οποίος ήταν καλυμμένος πρόχειρα με χαρτοταινία.

Όπως περιγραφει ο πατέρας στο ρεπορτάζ του Mega, το παιδί βρέθηκε ωχρό, έχοντας χάσει τον έλεγχο του δεξιού του χεριού από τους πόνους.

«Μας είπε (η δασκάλα) ο Άλκης τον χτύπησε το ρεύμα, μήπως θα θέλετε να τον πάρετε, να τον πάτε στο νοσοκομείο; Και η σύζυγος είπε «γιατί να πρέπει να περιμένετε να έρθω να τον πάρω εγώ να τον πάω στο νοσοκομείο; Καλέστε επιτόπου το ΕΚΑΒ να το πάει γρήγορα στο Παίδων».

Το παιδί εξακολούθησε να παραπονιέται για ενοχλήσεις στο δεξί του χέρι και, έπειτα από αίτημα του παππού του, κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο το μετέφερε στο νοσοκομείο.

Ο μικρός μαθητής διακομίστηκε στο Παίδων και οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν πλήρως την καταγγελία, καθώς η διάγνωση έκανε λόγο για επεισόδιο ηλεκτροπληξίας.

Την επομένη του επεισοδίου, ο Δήμος έστειλε συνεργείο ηλεκτρολόγων στο σχολείο. Ο έλεγχος δεν έδειξε κάποια βλάβη, διαρροή ή κατάσταση επικινδυνότητας. Σύμφωνα με το πόρισμα, που παραδόθηκε στη δημοτική αρχή, οι διακόπτες είναι στεγανοί και ασφαλείς στα νερά.

