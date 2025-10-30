Ροδόπη: Εντοπίστηκαν νεκρά ζώα σε εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Εικόνες θλίψης έρχονται από τον Ίασμο Ροδόπης, καθώς εντοπίστηκαν νεκρά ζώα, σε ανενεργές εγκαταστάσεις της πρώην τοπικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ).

Πρόκειται για περιοχή στις παλιές εγκαταστάσεις των σιλό, οι οποίες έχουν μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε αυτοσχέδιο ανεξέλεγκτο σκουπιδότοπο, παρόλο που υπάρχει σήμανση για απαγόρευση ρίψης απορριμμάτων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ανάμεσα στα απορρίμματα εντοπίστηκαν και πτώματα ζώων, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Ο προϊστάμενος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Νίκος Φωτεινιάς, δήλωσε ότι το ζήτημα ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου Ιάσμου.

«Όλα έχουν γίνει όπως πρέπει», υποστήριξε στο δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος Τζανέρ Ιμάμ, προσθέτοντας πως έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι λήφθηκε δείγμα DNA από ένα νεκρό σκυλί που εντόπισε φιλοζωικός σύλλογος της Ξάνθης. Ο ίδιος σύλλογος, στο πλαίσιο της αυτοψίας του, εντόπισε και σκελετούς ή οστά άλλων ζώων, προχωρώντας σε επίσημη καταγγελία προς τις αρμόδιες αρχές.