Ροδόπη: Νεκρό 7χρονο παιδί σε πυρκαγιά – Μάχη για τη ζωή δίνουν το αδελφάκι και ο πατέρας

Τραγωδία σημειώθηκε στο Ρίζωμα Ροδόπης, όπου ένα 7χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι της οικογένειας.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται το 6χρονο αδελφάκι του και ο πατέρας τους, ενώ η μητέρα είναι καλά στην υγεία της.

Παρά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, το παιδί δεν κατάφερε να επιβιώσει. Κλιμάκιο της υπηρεσίας διεξάγει έρευνα για τα αίτια της φωτιάς.

Η φωτιά ξέσπασε ενώ η μητέρα κοιμόταν με τα παιδιά

Το συμβάν εκτυλίχθηκε γύρω στις 6 το πρωί. Η μητέρα κοιμόταν στο ίδιο δωμάτιο με τα δύο παιδιά, όταν οι φλόγες άρχισαν να εξαπλώνονται με ταχύτητα. Η εσωτερική κατασκευή του σπιτιού – από ξύλο και πλαστικό – συνέβαλε στη γρήγορη ανάπτυξη της πυρκαγιάς.

Το 7χρονο αγοράκι δεν κατάφερε να σωθεί και έχασε τη ζωή του μέσα στο δωμάτιο. Το μικρότερο παιδί, ηλικίας 5 ετών, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με σοβαρά εγκαύματα δευτέρου και τρίτου βαθμού. Στο πλευρό του βρίσκεται η μητέρα, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Ο πατέρας των παιδιών νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κομοτηνής, επίσης με εγκαύματα δευτέρου και τρίτου βαθμού, καθώς προσπάθησε να βοηθήσει κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Η μονοκατοικία, στην οποία διέμεναν οι γονείς, τα δύο παιδιά και οι παππούδες, αποτελείται από δώδεκα δωμάτια. Παρά το μέγεθός της, η εσωτερική της κατασκευή αποδείχθηκε ιδιαίτερα εύφλεκτη.

Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής διεξάγει έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς, με το ενδεχόμενο της ξυλόσομπας να εξετάζεται ως πιθανή αφετηρία.