Ρόδος: Δύο νεκροί και δεκάδες αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε παραλίες του νησιού

Δύο σοροί, ενός άνδρα και μίας γυναίκας —η οποία εκτιμάται ότι πιθανόν ήταν ανήλικη— εντοπίστηκαν στην παραλία του Μαύρου Κάβου στη Ρόδο από στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στο ίδιο σημείο βρέθηκαν τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη Λιμενική Αρχή Ρόδου για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Λίγο νωρίτερα, στην περιοχή Γενναδίου, στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας είχαν εντοπίσει 38 αλλοδαπούς στο πλαίσιο ελέγχου για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο άφιξης των μεταναστών στο νησί.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες θανάτου των δύο ατόμων.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ