Ρόδος: Μεθυσμένος τουρίστας έκανε «γυαλιά - καρφιά» το δωμάτιο που έμενε - Ξεπερνούν τα 9.000 ευρώ οι ζημιές

Ένας 37χρονος τουρίστας στη Ρόδο προκάλεσε ζημιές άνω των 9.000 ευρώ στο δωμάτιο που έμενε σε τουριστική περιοχή του νησιού.

Ο αλλοδαπός, σύμφωνα με πληροφορίες του dimokratiki.gr, φέρεται να προκάλεσε εκτεταμένες φθορές στο δωμάτιο όπου διέμενε, λίγη ώρα αφότου το προσωπικό είχε αναγκαστεί να τον απομακρύνει από το μπαρ του ξενοδοχείου εξαιτίας της συμπεριφοράς του.

Ο απολογισμός της νύχτας ήταν ζημιές που, κατά την εκτίμηση της επιχείρησης, αγγίζουν τις 9.190 ευρώ, ενώ ο ίδιος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Πώς εξελίχθηκε το περιστατικό

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της 5ης Ιουλίου 2026, περί ώρα 21:00, όταν ο 37χρονος, εμφανώς επηρεασμένος από την κατανάλωση αλκοόλ, άρχισε να προκαλεί πρόβλημα με τη συμπεριφορά του στους υπόλοιπους πελάτες που βρίσκονταν στο μπαρ του ξενοδοχείου.

Το προσωπικό της μονάδας παρενέβη προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση και ο αλλοδαπός οδηγήθηκε στο δωμάτιό του, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ένταση στους κοινόχρηστους χώρους.

Η ηρεμία, ωστόσο, αποδείχθηκε προσωρινή. Λίγο αργότερα ο 37χρονος άρχισε να προκαλεί φθορές σε έπιπλα και αντικείμενα του δωματίου.

Το ίδιο βράδυ εργαζόμενος στην ξενοδοχειακή μονάδα υπέβαλε έγκληση σε βάρος του αλλοδαπού για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Οι αστυνομικοί κινήθηκαν άμεσα και ο 37χρονος συνελήφθη στα όρια του αυτοφώρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, και οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελέως Υπηρεσίας.

