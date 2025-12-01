Ρόδος: Προφυλακιστέος ο 55χρονος που κατηγορείται για βιασμό της κόρης του - Το ένα της παιδί είναι δικό του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, μετά την απολογία του, ο 55χρονος πατέρας που κατηγορείται για την σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης κόρης του, στη Ρόδο, για δώδεκα χρόνια, αποκτώντας και παιδί μαζί της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», συνοδευόμενος από τον συνήγορό του, ο 55χρονος όχι μόνο αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται για το αδίκημα του βιασμού, αλλά ισχυρίστηκε ότι όλα έγιναν με τη συναίνεση της 31χρονης (σ.σ.τώρα) για το σύντομο χρονικό διάστημα του ενός μηνός πριν από τρία χρόνια, διάστημα κατά το οποίο η κόρη του ήταν ενήλικη και κρατώντας πάντα προφυλάξεις.

Ο 55χρονος βάσει των ίδιων πληροφοριών, αμφισβήτησε το τεστ πατρότητας του 3χρονου παιδιού της κόρης του και ζήτησε να διενεργηθεί εκ νέου εξέταση.

Ο ίδιος σε ερώτηση γιατί να ισχυριστεί όλα αυτά η κόρη του εφόσον δεν είναι αλήθεια, απάντησε πως το κάνει για τον εκδικηθεί. Ο 55χρονος είπε πως η κόρη του συνευρίσκεται ερωτικά με μία Ρομά και πως επιθυμούν να τον διώξουν από το σπίτι του και να μείνουν εκείνες.

Ωστόσο, οι όποιοι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή οι οποίοι με σύμφωνη γνώμη αποφάσισαν να τον στείλουν ως προσωρινά κρατούμενο στη φυλακή.

Η μαρτυρία της 31χρονης

Η γυναίκα, σήμερα 31 ετών, κατέθεσε ότι από την εφηβεία της - μόλις στα 16- βίωνε συστηματική σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της. Περιέγραψε χρόνια γεμάτα φόβο, σιωπή και ψυχολογική καταπίεση, με απειλές και οικονομική εξάρτηση που την κρατούσαν εγκλωβισμένη.

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη ότι ένα από τα παιδιά της, ηλικίας μόλις τριών ετών, είναι αποτέλεσμα της κακοποίησης. Με πληροφορίες από το star.gr, η αλήθεια επιβεβαιώθηκε με εργαστηριακή εξέταση DNA, η οποία έδειξε συμβατότητα 99,9%.

Η Δίωξη Εγκλημάτων της Ρόδου προχώρησε στη σύλληψη του κατηγορούμενου, ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή με διορισμένο δικηγόρο. Η απολογία του έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες.