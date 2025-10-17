Μια τραγωδία που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί συγκλονίζει Ελλάδα και Μεγάλη Βρετανία. Η υπόθεση του πνιγμού της 3χρονης Ματίλντα σε ξενοδοχείο στη Λάρδο Ρόδου έχει προκαλέσει σοκ, με τους γονείς της μικρής να παραμένουν σε απόγνωση, ελπίζοντας σε ένα θαύμα στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Σήμερα, οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση οδηγούνται ενώπιον του Ανακριτή Ρόδου για να απολογηθούν. Η δικογραφία περιγράφει με λεπτομέρειες πώς το παιδί εντοπίστηκε αναίσθητο στον πυθμένα της πισίνας, σε έναν χώρο γεμάτο κόσμο, χωρίς κανείς να αντιληφθεί την παρουσία του για δέκα ολόκληρα λεπτά.

Τι κατέγραψε το βίντεο

Η ανάλυση του υλικού από κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου αποτυπώνει με ακρίβεια τα κρίσιμα λεπτά:

11:50:30 – Η μικρή πλησιάζει μόνη της τη σκάλα της πισίνας.

11:51:00 – Εισέρχεται στο νερό χωρίς συνοδεία.

11:52:00–11:53:00 – Κολυμπά για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια βυθίζεται.

11:53:30 – Το σώμα της καλύπτεται από φουσκωτό σωσίβιο, καθιστώντας την αόρατη.

11:55:00–11:59:00 – Ενήλικες βρίσκονται γύρω από την πισίνα, αλλά κανείς δεν αντιδρά.

12:00:50 – Πελάτισσα αντιλαμβάνεται την παρουσία του παιδιού και το ανασύρει.

Το βίντεο επιβεβαιώνει ότι η ανήλικη παρέμεινε στο νερό χωρίς επίβλεψη για περίπου δέκα λεπτά, στοιχείο που θεωρείται καθοριστικό για την έρευνα.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Συνελήφθησαν:

Ένας 54χρονος, υπεύθυνος τουριστικού πρακτορείου που συνεργάζεται με το ξενοδοχείο.

Ένας 44χρονος, θείος της ανήλικης, στον οποίο είχε ανατεθεί προσωρινά η επίβλεψή της.

Οι δύο κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου με συνέπεια βαριά σωματική βλάβη και βαριά σωματική βλάβη εξ αμελείας.

Η κατάσταση της μικρής

Η 3χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και στη συνέχεια, μέσω αεροδιακομιδής, στο ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου.

Οι γιατροί διαπίστωσαν εκτεταμένο εγκεφαλικό οίδημα και ελάχιστη εγκεφαλική δραστηριότητα, χαρακτηρίζοντας την κατάστασή της «βαριά και μη αναστρέψιμη».