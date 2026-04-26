Ρόδος: Στη ΜΕΘ 21χρονος τουρίστας από τροχαίο με γουρούνα - Φέρει εγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα

Το ενδιαφέρον των βρετανικών μέσων ενημέρωσης έχει επικεντρωθεί τις τελευταίες ημέρες στη Ρόδο, μετά από ένα σοβαρό τροχαίο που έλαβε χώρα στο νησί και είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό ενός 21χρονου Βρετανού, εφέδρου στρατιώτη. Το περιστατικό έχει απασχολήσει εκτενώς τον Τύπο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της 15ης Απριλίου 2026, σε δρόμο κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε εκείνος με την 20χρονο σύντροφό του. Όλα συνέβησαν όταν ο άτυχος τουρίστας διακοπές έχασε τον έλεγχο της «γουρούνας» που είχε νοικιάσει και προσέκρουσε σε στύλο.

Οι δυο τους επρόκειτο να επιστρέψουν στη Βρετανία στις 18 Απριλίου, λίγες ώρες μετά το συμβάν, όπως αναφέρει η dimokratiki.gr.

Η σύντροφός του, που βρισκόταν στο δωμάτιο τη στιγμή της σύγκρουσης, περιέγραψε πως άκουσε πρώτα τον ήχο από τα λάστιχα και αμέσως μετά έναν δυνατό θόρυβο.

Στην συνέχεια τον κάλεσε στο τηλέφωνο και όταν δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει μαζί του, βγήκε στον δρόμο για να τον αναζητήσει. Εκεί τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του, δίπλα στο αναποδογυρισμένο όχημα, με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και τη μύτη.

Η ίδια κατάφερε να τον τοποθέτησε σε θέση ανάνηψης, όταν συνειδητοποίησε την δυσκολία του στην αναπνοή και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, ωστόσο η ίδια δεν μπόρεσε να τον συνοδεύσει και κατευθύνθηκε στο νοσοκομείο με ταξί.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ο 21χρονος υπέστη σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Κρήτης, όπου νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, σε τεχνητό κώμα.

Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη, ενώ οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο σταδιακής αφύπνισής του. Η οικογένειά του παραμένει σε κατάσταση σοκ, μιλώντας για μια εξαιρετικά δύσκολη και αβέβαιη συνέχεια.