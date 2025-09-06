Μενού

Σαββατοκύριακο στην Ερμούπολη: Εξερευνώντας την αρχοντική πρωτεύουσα των Κυκλάδων

Μια πόλη διαφορετική από κάθε άλλη στο Αιγαίο, η Ερμούπολη, μοιάζει με υπαίθριο μουσείο.

Ερμούπολη
Ερμούπολη | Shutterstock
Η Ερμούπολη, μια από τις πιο αρχοντικές πόλεις της Ελλάδας, είναι ιδανική για αποδράσεις όλες τις εποχές του χρόνου.

Η αίγλη της, τα γραφικά σοκάκια και τα νεοκλασικά κτίρια, η επιβλητική πλατεία και τα αξιοθέατα θα σας μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή.

Εδώ η ιστορία και ο πολιτισμός συναντούν τη γαστρονομία, την παράδοση και τη γαλάζια θάλασσα της Σύρου.

