Σαββατοκύριακο στην Ερμούπολη: Εξερευνώντας την αρχοντική πρωτεύουσα των Κυκλάδων

Η Ερμούπολη, μια από τις πιο αρχοντικές πόλεις της Ελλάδας, είναι ιδανική για αποδράσεις όλες τις εποχές του χρόνου.

Η αίγλη της, τα γραφικά σοκάκια και τα νεοκλασικά κτίρια, η επιβλητική πλατεία και τα αξιοθέατα θα σας μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή.

Εδώ η ιστορία και ο πολιτισμός συναντούν τη γαστρονομία, την παράδοση και τη γαλάζια θάλασσα της Σύρου.

