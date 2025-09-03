Μενού

Σαλαμίνα: Απόδραση στο ιστορικό νησί του Σαρωνικού, μια ανάσα από την Αθήνα

Μια ανάσα από την Αθήνα, η Σαλαμίνα είναι το νησί που μας ταξιδεύει από την αρχαία ιστορία της Ελλάδας μέχρι τον 20ο αιώνα.

Σαλαμίνα
Άποψη από το νησί της Σαλαμίνας | Shutterstock
Το μεγαλύτερο νησί του Σαρωνικού και κοντινότερο στην Αθήνα, η Σαλαμίνα, ή Κούλουρη όπως ήταν γνωστή στην αρχαιότητα, αποτελεί ιδανική απόδραση για μία ή και περισσότερες μέρες - για βόλτα, μπάνιο, φαγητό και επίσκεψη σε αξιοθέατα.

Το ταξίδι από το Πέραμα διαρκεί μόλις 15 λεπτά με το φέρι μποτ και τα δρομολόγια μέσα στην ημέρα εκτελούνται κάθε τέταρτο.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
 

