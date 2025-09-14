Σάλος με τον αστυνομικό διοικητή της Άνδρου: Άρπαξε πανό για τα Τέμπη στην επίσκεψη Τασούλα - Τον «στρίμωξε» διαδηλώτρια

Πρακτικές και συμπεριφορές που θυμίζουν αυτές τη επταετίας στην Ελλάδα, από τον αστυνομικό διευθυντή της Άνδρου, ο οποίος διέταξε να συλληφθεί πατέρας διαδηλωτής επειδή στην επίσκεψη του ΠτΔ Κώστα Τασούλα στο νησί, φώναξε σύνθημα για το έγκλημα των Τεμπών.

Επίσης, όπως καταγγέλλεται και απεικονίζεται σε βίντεο διαδηλωτών, άρπαξε με το έτσι θέλω πανό των διαδηλωτών.

«Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε το έγκλημα των Τεμπών» φώναξαν οι διαδηλωτές - υπό τους ήχους της φιλαρμονικής του Δήμου - κάτι που φαίνεται πως δεν άρεσε στον διοικητή της αστυνομίας. Ο ίδιος ήταν μάλιστα αυτός που πήγε και άρπαξε το πανό από τα χέρια των διαδηλωτών.

Ο συλληφθείς έμεινε στα κρατητήρια της Άνδρου και στις 12:30 το μεσημέρι της Πέμπτης ενημερώθηκαν οι οικείοι του ότι θα πήγαινε με τη διαδικασία του αυτοφώρου στην Σύρο, κατηγορούμενος για αντίσταση κατά της αρχής.

Οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες μπροστά τα παιδιά του.

«Τον συνέλαβαν επειδή φώναξε συνθήματα» δήλωσε στο tvxs.gr η σύντροφός του, συμπληρώνοντας πως οι πολίτες πήγαν να διαδηλώσουν ειρηνικά μαζί με τα παιδιά τους και κατέληξαν να σπρώχνονται από τις αστυνομικές αρχές

Στο ίδιο βίντεο φαίνεται η σύλληψη του διαδηλωτή ο οποίος παραπονιέται πως πονάει ο ώμος του αλλά αγνοείται από τους αστυνομικούς.

Στο νησί ο ΠτΔ Τασούλας για τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Αλέξανδρου Γουλανδρή.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο δήμαρχος του νησιού Θεοδόσης Σουσούδης εξέδωσε ανακοίνωση ότι στο νησί θα μετέβαινε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τα αποκαλυπτήρια της προτομής του ευεργέτη Αλέξανδρου Γουλανδρή, στην Πλατεία Γηροκομείου.

«Ο δήμαρχος κάλεσε όλους τους πολίτες να έρθουν στην εκδήλωση. Πήγαμε περίπου 20 άτομα πολλοί με τα παιδιά μας μαζί και σταθήκαμε στη μέση της πλατείας. Κάποιοι είχαμε τις αφίσες που είχαμε ετοιμάσει σε τσάντες, άλλοι όμως κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν “Δικαιοσύνη”» είπε η σύντροφος του συλληφθέντος.

«Ήρθαν οι αστυνομικοί. Μας είπαν να φύγουμε από την πλατεία. Κάποιοι αρνήθηκαν λέγοντας “Έχουμε δικαίωμα να είμαστε εδώ”. Ρωτάνε “Τι κρατάτε;” και μας παίρνουν τα πανό. Θέλαμε όταν τελειώσει η ομιλία του Τασούλα να φωνάξουμε “Δικαιοσύνη” και να σηκώσουμε το πανό.

Μας έδιωξαν τελικά από εκεί, και μας πήγαν στο κάτω μέρος της πλατείας. Όταν φωνάξαμε τα συνθήματα και ανεβάσαμε το πανό, πήγαν κι άρπαξαν μια γυναίκα να τη συλλάβουν. Άρχισε να φωνάζει δυνατά η γυναίκα “Τι κάνετε; Έχω δυο παιδιά, αφήστε με” και την άφησαν γιατί έκανε θόρυβο και γιατί η εκδήλωση ήταν σε εξέλιξη. Εμείς συνεχίσαμε να φωνάζουμε τα συνθήματα από το κάτω μέρος της πλατείας. Και έρχονται τότε και συλλαμβάνουν τελικά τον σύντροφο μου, που φώναζε δυνατά κι αυτός μαζί με εμάς τα συνθήματα. Ήρθε μάλιστα ο διοικητής τσαντισμένος και άρπαξε τα πανό».

Ο Διοικητής της Αστυνομίας Άνδρου όμως βρήκε τον… μάστορά του στο πρόσωπο μιας γυναίκας, η οποία τον στρίμωξε άγρια με επιχειρήματα στα οποία δεν απάντησε ποτέ...

Αναλυτικά όσα ειπώθηκαν και ακούγονται στο βίντεο:

Διαδηλώτρια: Eχει το δικαίωμα ο κόσμος να διαμαρτυρηθεί!

Αστυνομικός Διοικητής:Σας έχουν πει πως είμαι κουφός;

Δ: Γιατί το κάνετε;

Α: Γιατί φωνάζετε; Ακούω, πιο σιγά. Δεν είμαι κουφός!

Δ: Πείτε μου γιατί το κάνατε;

Α: EΤΣΙ!

Δ: Ετσι; Αυτό τι είναι, χουντικό είναι αυτό τώρα που κάνετε;

Α: Αυτό τι είναι τώρα που κάνετε;

Δ: Απαγορεύεται, το καταλαβαίνετε; Αλήθεια τώρα; Από που και έως που άνθρωπέ μου;

Α: Δεν είμαι κουφός.

Δ: Οχι κουφός δεν είστε, παράνομος είστε. Ποιος νόμος σας δίνει αυτό το δικαίωμα; Πείτε μου, ποιος νόμος σας δίνει αυτό το δικαίωμα; Πείτε μου τον νόμο! Αστυνομικός δεν είστε;

Α: Μην φωνάζετε

Δ: Oχι να μου απαντήσετε, αν δεν θέλετε να φωνάζω. Αφού δεν ξέρετε τον νόμο άνθρωπέ μου. Πείτε μου, πείτε μου τον νόμο. Γιατί δεν τον ξέρετε τον νόμο. Από που και ως που απαγορεύεται οι άνθρωποι να διαμαρτύρονται!

Α: Μην φωνάζετε, δεν είμαστε κουφοί…

Δ: Aπό που και ως που οι άνθρωποι απαγορεύεται να διαμαρτύρονται και τους παίρνετε με το έτσι θέλω το πανό! Σε ένα δημόσιο χώρο!

Ο γνωστός ποινικολόγος κ. Μάνος Διαμαντάρας έγραψε πως αυτό που έκανε ο αστυνομικός διοικητής είναι κατά παράβαση του άρθρου 11 του Συντάγματος.