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Σάμος: Φωτιά σε δασική έκταση στον Προφήτη Ηλία - Επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στη θέση «Προφήτης Ηλίας» στο όρος Καρβούνη στη Σάμο. Πρόκειται για δυσπρόσιτη δασική περιοχή.

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Πυροσβεστικό όχημα | ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ /EUROKINISSI
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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στη θέση «Προφήτης Ηλίας» στο όρος Καρβούνη στη Σάμο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 22:30 σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή, μακριά από οικίες ή υποδομές.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 14ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 10 οχήματα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας ενώ έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

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