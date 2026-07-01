Η Σαμοθράκη είναι το νησί του Αιγαίου που έχει πάντα δροσιά

Για όσους αγαπούν τη φύση και αποζητούν τη δροσιά της το καλοκαίρι, το νησί της Σαμοθράκης είναι ο ιδανικός προορισμός. Το νησί με την άγρια και αυθεντική ομορφιά, το φυσικό τοπίο, απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ζήσουν εναλλακτικές διακοπές.

Εδώ, βρισκόμαστε στον βορρά, χιλιόμετρα μακριά από τη ζέστη και την άγρια, ηφαιστειακή ξεραΐλα του νότου. Στη Σαμοθράκη τα δέντρα, οι καταρράκες και το βουνό, το όρος Σάος (ή Φεγγάρι), φροντίζουν το νησί, εξασφαλίζοντας του δροσιά όλο το καλοκαίρι.

Φωτ. Αρχείου Eurokinissi

Φωτ. Αρχείου Eurokinissi

Σαμοθράκη: Δροσιά ακόμη και μες το βαθύ καλοκαίρι

Τα καλοκαίρια στη Σαμοθράκη είναι δροσερότερα συγκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα, εξαιτίας των βόρειων ανέμων (μελτέμια).

Το νησί έχει πλούσια και πυκνή βλάστηση, είναι γεμάτο βελανιδιές, πλατάνια και πεύκα τα οποία συγκρατούν τη δροσιά ακόμη και όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Οι λουόμενοι δροσίζονται στις βάθρες - όπως τις ονομάζουν οι ντόπιοι - στις διάσημες φυσικές πισίνες του νησιού, που ακόμη και μέσα στο βαθύ καλοκαίρι παραμένουν παγωμένες.

Τα νερά τους κατηφορίζουν από το βουνό και καθώς πέφτουν δημιουργούν αυτές τις πανέμορφες λίμνες - πισίνες. Λέγεται πως στο νησί υπάρχουν γύρω στις 100 βάθρες, ωστόσο δεν όλες εύκολα προσβάσιμες.

Φωτ. Αρχείου Eurokinissi

Η Γριά Βάθρα είναι η πιο γνωστή βάθρα της Σαμοθράκης, καθώς είναι και εύκολο να την προσεγγίσει κανείς. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα σύμπλεγμα από λιμνούλες, άλλες μικρότερες και άλλες μεγαλύτερες.

Φωτ. Αρχείου Eurokinissi

Στη Σαμοθράκη αξίζει επίσης να επισκεφθείτε το φαράγγι του Φονιά που βρίσκεται μετά το χωριό Θερμά. Μη σας αγχώνει το όνομα, είναι ένα από τα πιο ειδυλλιακά μέρη του νησιού και το μονοπάτι για την πρώτη βάθρα μοιάζει λες και έχει βγει από παραμύθι. Μετά από 25-30' εύκολης πεζοπορίας, θα αντικρίσετε τον πρώτο καταρράκτη και τη μεγάλη βάθρα. Ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει για τις επόμενες βάθρες.

Φωτ. Αρχείου Eurokinissi

Για να φτάσεις στη Σαμοθράκη, θα χρειαστεί να ταξιδέψεις ως την Αλεξανδρούπολη και από το λιμάνι να πάρεις το καράβι για το νησί. Το ταξίδι διαρκεί περίπου 1,5 έως 2 ώρες και καταλήγει στο λιμάνι της Σαμοθράκης, την Καμαριώτισσα. Ακριβώς επειδή η Σαμοθράκη δεν είναι τόσο εύκολα προσβάσιμη για όλους, ειδικά για όσους μένουν στη Νότια Ελλάδα, είναι μια πραγματική όαση για όσους αποφασίσουν να φτάσουν σε αυτήν και να βιώσουν την ενέργεια και τις ομορφιές της.