Δόθηκε εξήγηση για τους σεισμούς στη Σαντορίνη; Οι επιστήμονες εντόπισαν την πηγή του κινδύνου

Από τα τέλη Ιανουαρίου 2025, η Σαντορίνη και τα γειτονικά νησιά των Κυκλάδων συγκλονίστηκαν από ένα ασυνήθιστο σεισμικό σμήνος. Εκατοντάδες μικροσεισμοί καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ημέρες, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τους επιστήμονες.

Μια διεθνής επιστημονική ομάδα, με συμμετοχή Ελλήνων και ξένων ειδικών, έδωσε απαντήσεις μέσω μελέτης που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature στις 24 Σεπτεμβρίου.

Η αρχή της σεισμικής κρίσης

Η αλυσίδα των σεισμών ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2024 όταν το μάγμα άρχισε να ανεβαίνει σε ρηχή δεξαμενή κάτω από τη Σαντορίνη.

Έπειτα, η επιφάνεια του νησιού υπέστη μικρή ανύψωση, λίγων εκατοστών και στις αρχές Ιανουαρίου 2025, η σεισμική δραστηριότητα εντάθηκε.

Από τα τέλη Ιανουαρίου, το μάγμα συνέχισε την άνοδό του, προκαλώντας έντονους σεισμούς.

Οι σεισμοί δεν περιορίστηκαν στη Σαντορίνη αλλά μετατοπίστηκαν πάνω από 10 χλμ. βορειοανατολικά του νησιού και οι εστίες των σεισμών ανέβηκαν από βάθος 18 χλμ. σε μόλις 3 χλμ. κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας.

Η επιστημονική ομάδα χρησιμοποίησε προηγμένες τεχνικές:

Δορυφορική ραδιοσυμβολομετρία (InSAR)

Επίγειοι σταθμοί GPS

Σταθμοί πυθμένα

Αυτά τα δεδομένα επέτρεψαν τη μοντελοποίηση της πορείας του μάγματος με υψηλή ακρίβεια.

Η σύνδεση Καλντέρας – Κολούμπο

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της μελέτης:

Το ηφαίστειο της Σαντορίνης διογκωνόταν για έξι μήνες πριν την κρίση και η τροφοδοσία του μάγματος προερχόταν από τη δεξαμενή κάτω από το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο.

Αυτό υποδηλώνει μια προηγουμένως άγνωστη υδραυλική σύνδεση μεταξύ των δύο ηφαιστείων.

Τι λένε οι επιστήμονες για τους σεισμούς στην Σαντορίνη

Ο Δρ. Μάριους Ίσκε:

«Το μεταναστεύον μάγμα σπάει το βράχο και σχηματίζει μονοπάτια, προκαλώντας σεισμούς. Η ανάλυσή μας εντόπισε την πορεία του με ακρίβεια.»

Ο Δρ. Jens Karsten:

«Η διεθνής συνεργασία μας επέτρεψε να παρακολουθήσουμε την κρίση σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και να κατανοήσουμε την αλληλεπίδραση των ηφαιστείων.»

Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον;

Η μελέτη αποτελεί ορόσημο για την παρακολούθηση ηφαιστειακής δραστηριότητας στο Αιγαίο. Η κατανόηση της σύνδεσης Καλντέρας–Κολούμπο μπορεί να οδηγήσει σε πιο έγκαιρη πρόβλεψη ηφαιστειακών φαινομένων και βελτιωμένα συστήματα παρακολούθησης.