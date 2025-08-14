Σαρηγιάννης: «Τρεις φορές πάνω οι καρκινογόνες ενώσεις στον αέρα στην Πάτρα»

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Πάτρα, καθώς σύμφωνα με πρόσφατες μετρήσεις, οι συγκεντρώσεις καρκινογόνων ενώσεων στον αέρα ξεπέρασαν τρεις φορές τα επιτρεπτά όρια, λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν την περιοχή.

Η μεικτή καύση βιομηχανικών αποβλήτων και χημικών ενώσεων, πιθανώς από εργοστασιακές δραστηριότητες, απελευθέρωσε επικίνδυνα σωματίδια.

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης προειδοποιεί πως οι συγκεκριμένες ενώσεις αποτελούν σημαντική ένδειξη καρκινογένεσης, ενώ απαιτούνται τουλάχιστον τρεις ημέρες για την πτώση των σωματιδίων σε ασφαλή επίπεδα.

Στο μεταξύ, οι πολίτες –ιδίως όσοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα– καλούνται να λάβουν αυστηρά μέτρα προστασίας.

Ο κ. Σαρηγιάννης συνέστησε, για την προφύλαξη των πολιτών, την αποφυγή εξωτερικών δραστηριοτήτων και την παραμονή σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά κουφώματα.

Συνιστάται επίσης η χρήση φίλτρων HEPA και καθαριστών αέρα σε τουλάχιστον ένα δωμάτιο, καθώς και η χρήση μασκών υψηλής προστασίας τύπου Ν95.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, είναι αναγκαία η ενυδάτωση και η διατροφή πλούσια σε αντιοξειδωτικά, όπως φρούτα και λαχανικά.

Πηγή: MEGA