Σε αποκλεισμό του ΒΟΑΚ προχωρούν οι αγρότες στην Κρήτη: Το πλάνο των κινητοποιήσεων

Διορία στην κυβέρνηση μέχρι την Παρασκευή (09/01) έχουν δώσει οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη, προκειμένου να γίνει η καταβολή των πληρωμών τους και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους καθώς είναι απογοητευμένοι από τις δηλώσεις των αρμόδιων υπουργών.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σήμερα (08/01) από τις 14:00 έως τις 16:00 το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια θα προχωρήσει σε αποκλεισμό του ΒΟΑΚ, ενώ αύριο Παρασκευή, η κινητοποίηση θα συνεχιστεί με μηχανοκίνητη πορεία στις 10 το πρωί και αποκλεισμό της Εφορίας Χανίων έως το βράδυ.

Αύριο, στις 16:00 το απόγευμα, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηρακλείου, θα πραγματοποιήσει κινητοποίηση, στον κόμβο των Πεζών.

Τέλος, στις 20:00 το βράδυ της Κυριακής αναμένεται να συνεδριάσει στο Ηράκλειο το Δ.Σ. του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, προκειμένου να συζητηθούν οι επόμενες κινήσεις του κλάδου.