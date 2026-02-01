Σε βαρύ κλίμα το τρισάγιο του Άλκη Καμπανού για τα 4 χρόνια από τη δολοφονία του

Σε βαρύ κλίμα τελέσθηκε σήμερα, 1 Φεβρουαρίου, το μνημόσυνο για τα τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία του αδικοχαμένου φοιτητή Άλκη Καμπανού, που έπεσε θύμα οπαδικής βίας, στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης
«Εγώ και η σύζυγός μου να ζούμε με αυτόν τον πόνο, τον πόνο του άσχημου χαμού του Άλκη… Το μήνυμα είναι αυτό που λέμε συνέχεια ότι ο αθλητισμός ενώνει και δεν σκοτώνει. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με τη διαφορετικότητα», δήλωσε ο πατέρας του, Αριστείδης Καμπανός.
Από χθες (31/1) το βράδυ φίλοι, συγγενείς και φίλαθλοι τιμούν τη μνήμη του, αφήνοντας λουλούδια και ανάβοντας κεράκια στο σημείο που ξεψύχησε ο Άλκης.
«Τέσσερα χρόνια από εκείνη τη νύχτα που ο γιος μου δέχθηκε μια άνανδρη και άδικη επίθεση. Η μνήμη του είναι πάντα ζωντανή και θα παραμείνει για όλους μας ζωντανή», πρόσθεσε από την πλευρά της, η μητέρα του Άλκη, Μελίνα Κακουλίδου.
Η δομή «Εις το όνομα του Άλκη», προγραμματίζει αγώνα δρόμου στη μνήμη του 19χρονου, στις 15 Φεβρουαρίου.
