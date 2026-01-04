Σε βλάβη κεραίας της ΥΠΑ φέρεται να οφείλεται η «παράλυση» στον εναέριο χώρο - Τα αίτια του «μπλακ άουτ»

Το πρόβλημα που προέκυψε στον ελληνικό εναέριο χώρο και «παρέλυσε» τις πτήσεις, πιθανότατα οφείλεται σε βλάβη.

Συγκεκριμένα, από την έως τώρα έρευνα που πραγματοποίησαν, τόσο η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας όσο και η ΕΥΠ, δεν προέκυψε κάποιο ίχνος δολιοφθοράς ή κυβερνοεπίθεσης, αντιθέτως προέκυψε πως το πρόβλημα οφείλεται σε βλάβη κεραίας στα Γεράνεια Όρη που εξυπηρετεί το FIR Αθηνών.

Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, ο έλεγχος θα συνεχιστεί — αλλά δεν φαίνεται έως τώρα κάτι πιο σύνθετο από ένα τυχαίο γεγονός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόβλημα φαίνεται να αποκαθίσταται με αρκετές πτήσεις να εκτελούνται, χωρίς ωστόσο να έχει επιλυθεί ακόμα πλήρως.

Λακαφώσης: «Αυτό που συνέβη είναι πάρα πολύ σοβαρό»

Ο Κώστας Λακαφώσης, έμπειρος αεροναυπηγός, αναλύει τα αίτια του πρόσφατου black out που επηρεάσε τα αεροδρόμια της χώρας. Σημειώνει ότι παρόλο που η κατάσταση είναι σοβαρή, δεν υπάρχει κίνδυνος για τους επιβάτες ή το προσωπικό.

Ο Λακαφώσης εξηγεί πως οι τεχνικές βλάβες και η κακή συντήρηση των συστημάτων επηρεάζουν τη λειτουργία των αερολιμένων. Παρά την αναστάτωση, διαβεβαιώνει ότι οι αρμόδιες αρχές εργάζονται για την αποκατάσταση της κανονικότητας και την ασφάλεια των πτήσεων.

«Αυτό που συνέβη είναι πάρα πολύ σοβαρό σχετικά με τις λειτουργίες του κράτους και σχετικά με το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την εναέρια κυκλοφορία. Από την άλλη να πούμε ότι δεν κινδύνευσε κανένας. Δεν υπήρξε κάποιο ατύχημα, δεν υπήρξε κίνδυνος για κάποιο αεροπλάνο και όλα έγιναν όπως έπρεπε.

Αυτό που συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι υπάρχει ένα πρωτόκολλο με ελάχιστες απαιτήσεις όταν αυτές πέφτουν σταματάει η κυκλόφορία.

Με απλά λόγια όταν δεν έχεις τρόπο να επικοινωνήσεις με το αεροπλάνο μέσω ασυρμάτου σταματάς την κυκλοφορία.

Τι προκάλεσε τη βλάβη αυτή δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αλλά ποια ήταν η βλάβη το γνωρίζουμε. Θα προσπαθήσω να το πω χωρίς πολλές λεπτομέρειες.

Φανταστείτε ότι είστε στο σπίτι σας κάπου μακριά και έχετε μια κάμερα παρακολούθησης ασφαλείας και μπάινεταΙ μέσω δικτύου και τηλεχειρίζεστε την κάμερα. Έτσι ακριβώς δουλεύουν και οι ασύρματοι που χειρίζεται το κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας από το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού για να μιλάει στα αεροπλάνα σε όλη την Αθήνα.

Αν ένα αεροπλάνο πετάει πάνω από την Πίνδο για παράδειγμα, δεν υπάρχει απευθείας κάλυψη, δεν μιλάει κατευθείαν μ τον ασύρματο από το Ελληνικό στην Πίνδο. Τηλεχειρίζεται μέσω σύνδεσης - σύζευξης έναν ασύρματο που βρίσκεται σε κάποιο βουνό και αυτό το σήμα μεταφέρεται έτσι ώστε να ακούει στα ακουστικά του ο ελεγχτής τη φωνή του αεροπλάνου και να μπορεί να του μιλήσει. Αυτός ο τηλεχρισιμός λοιπόν έπεσε», εξηγεί ο κύριος Λακαφώσης.

